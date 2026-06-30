(VTC News) -

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (giữa) trao quyết định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Trong đó, Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được xác định là đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới của tỉnh sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

Xây dựng đô thị theo hướng đa trung tâm

Điểm mới nổi bật là lần đầu tiên định hình phát triển toàn bộ không gian đô thị theo chỉnh thể thống nhất, với mô hình đa đô thị, đa trung tâm, đa cực phát triển, tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc "3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội, 5 trung tâm động lực".

Giai đoạn năm 2030-2050 quy hoạch hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo…

Người dân tìm hiểu, theo dõi các thông tin quy hoạch được công bố.

Quy hoạch cũng bổ sung nhiều hành lang kinh tế và các trục giao thông đối ngoại chiến lược, mở rộng không gian phát triển về phía Tây, phía Đông và khu vực ven biển; tăng cường liên kết với vùng thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông Bắc. Đây là cơ sở để Quảng Ninh triển khai các quy hoạch phân khu, tạo quỹ đất phát triển, thu hút các dự án quy mô lớn và hình thành các cực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, việc Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị sau nhiều năm đổi mới tư duy, đầu tư đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn.

Từ nền tảng của đô thị loại I, Quảng Ninh có thêm điều kiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và sức cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng thành phố Quảng Ninh trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các dự án với tổng nguồn vốn 45.000 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Quảng Ninh tổ chức trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

Đây là các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng cảng biển, góp phần tạo thêm dư địa và động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Cũng trong chiều 30/6, Quảng Ninh tổ chức khởi công Dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và Dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô.

Sớm đưa quy hoạch từ bản vẽ thành những công trình hiện hữu

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao trước những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh trong quá trình phát triển, đặc biệt là việc tỉnh lần đầu tiên có Quy hoạch chung đô thị trên phạm vi toàn tỉnh và được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các quy hoạch chiến lược được công bố là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tổ chức lại không gian phát triển, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về biển, biên giới, di sản và hạ tầng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.

“Quảng Ninh cần khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch bằng các chương trình, kế hoạch và dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và hạ tầng số; tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị di sản, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng những định hướng quy hoạch chiến lược được công bố ngày hôm nay không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn là lời khẳng định đầy tự hào về khát vọng vươn tầm mạnh mẽ của tỉnh.

Theo ông Khắng, các quy hoạch chiến lược được công bố lần này không chỉ xác lập “bản đồ” phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vai trò cực tăng trưởng của miền Bắc, đồng thời hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố biển - di sản mang tầm quốc tế trong thế kỷ XXI và xa hơn nữa.

Ông Khắng nhấn mạnh việc tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tiên phong trong cải cách hành chính; không ngừng kiến tạo, đồng hành sát sao cùng cộng đồng doanh nghiệp để nhanh chóng đưa các quy hoạch từ bản vẽ trở thành những công trình, dự án hiện hữu.