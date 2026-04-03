Thủ tướng vừa có Quyết định số 606 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu là Vân Đồn và Cô Tô.

Không gian phát triển của Quảng Ninh định hướng đô thị dịch vụ tích hợp với phát triển kinh tế đảo - biên giới - di sản.

Quy mô lập quy hoạch trên diện tích tự nhiên trên đất liền 6.231,2 km² và phần diện tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 6 hải lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định và công bố. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Ngoài các quy định chung của pháp luật, quan điểm quy hoạch đô thị Quảng Ninh là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của đô thị biển - biên giới - di sản; tổ chức không gian phát triển hợp lý giữa đô thị - công nghiệp - dịch vụ - nông thôn - biển và đảo; bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển đô thị theo hướng bền vững, hiện đại, thông minh; Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; gắn kết giữa phát triển đô thị với phát triển nông thôn; nâng cao chất lượng sống của người dân… Đồng thời có tầm nhìn dài hạn, chiến lược; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; giữ vững vai trò, vị trí chiến lược của Quảng Ninh trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực.

Đáng chú ý, mục tiêu của quy hoạch nhấn mạnh xây dựng phát triển Quảng Ninh theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, vừa là cực tăng trưởng quốc gia; tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phát triển đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế hàng đầu Việt Nam,...

Quyết định cũng dự báo tới năm 2030, dân số Quảng Ninh sẽ ở mức xấp xỉ 2 triệu người, đến năm 2040 khoảng 2,4-2,5 triệu người và nâng lên tới khoảng 2,8 đến 3 triệu người vào năm 2050. Quy mô khách du lịch tăng lên 25-26 triệu lượt khách vào năm 2030 và tới 30-31 triệu lượt vào năm 2050.

Quyết định cũng nêu rõ các yêu cầu nghiên cứu đối với các nội dung quy hoạch và các yêu cầu trọng tâm đối với quy hoạch chung. Trong đó nhấn mạnh tính liên kết vùng và vai trò động lực của Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố trong vùng động lực phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội; định hướng tổ chức không gian và hạ tầng bảo đảm phát huy vai trò liên kết vùng, tăng cường hợp tác qua biên giới với Trung Quốc và hợp tác kinh tế biển với Hải Phòng.

Đặc biệt, không gian phát triển của Quảng Ninh được định hướng tái cấu trúc theo hướng tích hợp, trọng tâm tái cấu trúc là kết nối theo chuỗi, lấy đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để mở rộng không gian và dịch chuyển nguồn lực làm xương sống cho phát triển kinh tế vùng. Định hướng phát triển khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ, du lịch ở khu vực phía bắc Vịnh Cửa Lục; lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực, mở rộng đô thị lên phía Bắc.

Nghiên cứu phát triển khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ninh (gồm Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên) trở thành không gian động lực tăng trưởng mới của tỉnh, trong đó, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo mô hình khu hợp tác biên giới, xứng tầm cửa ngõ quốc tế và trung tâm kinh tế biên mậu - logistics của vùng Đông Bắc.

Nghiên cứu phát triển khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ninh (gồm các khu vực Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên) theo mô hình đô thị di sản phát huy tối đa tiềm năng chuỗi di sản thế giới Yên Tử, Bạch Đằng, các di tích lịch sử, văn hóa; phát triển các trung tâm đổi mới, sáng tạo, khoa học, công nghệ của tỉnh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình từ nâu sang xanh.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lập quy hoạch, cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng. Việc lập quy hoạch cần lựa chọn tư vấn đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian lập quy hoạch không quá 15 tháng theo quy định.