Chiêm ngưỡng cầu sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng nối Hưng Yên với Ninh Bình

Cầu sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa và vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 2 địa phương, đặc biệt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế của Hưng Yên. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, cầu sông Hồng cùng với tuyến đường bộ ven biển giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển: từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút, đến sân bay Cát Bi 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện 60 phút. Quãng đường đi Hạ Long giảm xuống còn 90 phút; đến sân bay Vân Đồn chỉ còn 150 phút và cửa khẩu Móng Cái 180 phút.