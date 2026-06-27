Iran tuyên bố nhắm vào mục tiêu Mỹ tại vùng Vịnh

(VTC News) -

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực, nhằm đáp trả cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran ngày 27/6.

IRGC lên án các cuộc tấn công của Mỹ, nói rằng Washington “như mọi khi, đã vi phạm các cam kết của mình”, đồng thời tiết lộ hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm trong khu vực nơi lực lượng Mỹ đóng quân. “Nếu hành động gây hấn lặp lại, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”, lực lượng này nói thêm.

Tuy nhiên, IRGC không cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu quân sự của Mỹ mà lực lượng này tuyên bố đã nhắm tới trong khu vực. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài giờ, IRGC đưa ra tuyên bố về hành động đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ.

Lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran hồi tháng 3. (Ảnh: CENTCOM).

Trước đó, ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, IRGC tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt các cuộc không kích của Mỹ. Lực lượng này cũng khẳng định đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Sirik, ở miền nam Iran, nằm trên bờ eo biển Hormuz.

Sau các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran, Phó tổng thống Vance cảnh báo Tehran rằng Washington sẽ mạnh tay nếu bạo lực tiếp diễn.

“Iran đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tôn trọng nó. Nếu họ có bất đồng về cách thức áp dụng bản ghi nhớ, họ có thể nhấc điện thoại lên”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết trên X, đồng thời khẳng định "bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm khép lại hơn ba tháng giao tranh, đồng thời khởi động tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày. Hai bên kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran cũng như lộ trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Tuy nhiên, ngày 26/6, tàu chở hàng Ever Lovely đang di chuyển qua eo biển Hormuz bất ngờ bị trúng đạn. Nhiều hãng truyền thông Mỹ cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công.

Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng máy bay không người lái cảm tử một chiều để tấn công con tàu. Reuters cũng dẫn nhiều nguồn tin Mỹ khẳng định vụ việc là kết quả của hỏa lực từ phía Iran.

Con tàu bị UAV đánh trúng khi đang hoạt động trên vùng biển cách Dahit (Oman) khoảng 14 km về phía đông nam.

Theo Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu bị tấn công vào mạn phải, khiến một phần buồng lái hư hại. Dù vậy, không có thương vong hay sự cố tràn dầu xảy ra.