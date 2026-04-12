Quán cà phê càng nhiều quy định cấm, càng khiến thực khách thích thú

Quán cà phê mang tên "Ý Nan Bình", tọa lạc tại Thanh Châu, Sơn Đông, Trung Quốc vốn nổi tiếng với món cà phê dứa đặc sản và khoảng sân vườn thơ mộng. Mới đây, thực khách không khỏi ngỡ ngàng trước tấm biển thông báo nội quy khổng lồ độc lạ đặt ngay lối vào, cao gần bằng một người trưởng thành.

Mở đầu tấm biển là lời thú nhận đầy thẳng thắn: "Những dòng này được viết ra trong sự bất lực tột độ". Nội dung liệt kê danh sách dài những hành vi gây rối mà quán từng phải chịu đựng, từ hút thuốc trong nhà, đánh giá tiêu cực ác ý, đến việc thả rông thú cưng dù quán vốn rất thân thiện với động vật.

Trong số những quy định lạ lùng nhất, quán cấm khách hàng có chân nặng mùi cởi giày trong nhà, kê chân lên ghế đẩu, và đặc biệt là cấm trộm những chú rùa nhỏ dưới hồ.

Chủ quán họ Lưu chia sẻ với đài truyền hình Sơn Đông rằng hồ nước của quán từng có hơn 70 con rùa, nhưng hiện đã bị mất trộm gần một nửa.

Tiệm cà phê đặt ra nhiều luật cấm vì khách bất lịch sự.

Anh Lưu bùi ngùi cho biết số rùa này đều là quà tặng từ những khách quen. Bên cạnh đó, nhiều người còn thản nhiên đổ trà, vứt vỏ hạt dưa và rác thải xuống hồ, làm ô nhiễm môi trường sống của các loài sinh vật.

Một quy định khác nhắm thẳng vào những người "sống ảo" (fake socialites) - thuật ngữ mạng chỉ người thích phô trương sự giàu sang ảo qua những bức ảnh dàn dựng công phu. Nhóm khách này thường xuyên thay đồ và chụp ảnh tại các địa điểm sang chảnh, rồi vứt bừa bãi quần tất, lông mi giả, áo và mỹ phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến không gian chung.

Tấm biển viết một câu đầy đanh thép: "Cầu xin những người hay 'sống ảo' đừng tới đây. Làm ơn hãy đi nơi khác. Quán chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ giá trị cảm xúc nào cho các bạn đâu".

Anh Lưu cũng nhấn mạnh quán cấm hút thuốc, cấm đánh bài và yêu cầu phụ huynh quản lý chặt chẽ con cái.

Anh chia sẻ: "Chúng tôi hiểu trẻ em vốn hiếu động, nhưng những bậc cha mẹ không tuân thủ các quy tắc ứng xử cơ bản sẽ không được chào đón tại đây". Nhân viên quán xác nhận thông báo này được dán từ tháng 2 và mọi hành vi bị cấm trên biển đều đã từng thực tế xảy ra tại quán.

Bảng quy tắc dài khiến thực khách càng thêm thích thú.

Sự việc đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người dùng bình luận: "Tôi khâm phục sự thẳng thắn của chủ quán. Kinh doanh ai cũng có khách này khách nọ, nhưng ít ai dám nói thẳng ra như vậy".

Một ý kiến khác cho rằng: "Đằng sau mỗi quy định nực cười là một câu chuyện còn nực cười hơn".

Thậm chí, một chủ nhà hàng cũng vào chia sẻ nỗi lòng: "Tôi hoàn toàn hiểu cho anh Lưu. Tôi mở quán ăn, mua 200 chiếc thìa mà giờ chỉ còn đúng 55 cái, số còn lại bị khách cầm nhầm hết cả rồi".