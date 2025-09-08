Khi nào xăng sinh học E10 thay thế toàn bộ xăng khoáng?

(VTC News) -

Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 1/1/2026 sẽ bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 và từ ngày 1/1/2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học.

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian chưa quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học (B5, B10).

Xăng E10 là xăng thành phẩm được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học, trong đó cồn nhiên liệu được pha chế với tỷ lệ nhất định. Theo quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học thì xăng E10 là xăng sinh học có hàm lượng cồn nhiên liệu từ 9 - 10% thể tích.

Không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, xăng E10 còn thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trong vận hành động cơ và bảo vệ môi trường.

Về mức tiêu thụ và nguồn cung, Bộ Công Thương cho biết, cả nước sẽ cần 1,5 triệu m³ xăng E10 mỗi năm để phối trộn, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024.

"Xét về năng lực sản xuất, nhập khẩu và phối trộn, Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai bắt buộc E10 từ 1/1/2026", Bộ Công Thương khẳng định.

Xăng E10 đã được bán ra thị trường từ 1/8. (Ảnh minh hoạ).

Xăng sinh học đã được bán ở đâu?

Để thực hiện mục tiêu đề ra, từ 1/8/2025, 3 thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng đã triển khai bán xăng E10, loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng.

Cụ thể, từ ngày mở bán thí điểm 1/8 đến hết ngày 7/9, trung bình mỗi cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội của PVOIL gồm: Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân; cửa hàng xăng dầu Liên Ninh; cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh và cửa hàng xăng dầu Châu Can mỗi ngày tiêu thụ khoảng 15m³.

Số lượng tiêu thụ xăng E10 RON95 của PVOIL tại Hải Phòng là cửa hàng xăng dầu Thành Tô và cửa hàng xăng dầu Tân Dương mỗi ngày tiêu thụ khoảng 6m³.

PVOIL cũng cho biết, từ ngày 28/8, đơn vị gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại 5 cửa hàng khu vực miền Trung gồm cửa hàng xăng dầu Thiên Bút; cửa hàng xăng dầu Cảng Dung Quất; cửa hàng xăng dầu Trần Phú, cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hữu Thọ và cửa hàng xăng dầu Phạm Hùng (Quảng Ngãi) trung bình mỗi ngày bán được hơn 5m³.

“Khách hàng đều có nhu cầu mua trải nghiệm xăng E10 và sự tiếp nhận đang dần tăng. Để chuẩn bị cho lộ trình đưa xăng E10 vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026, PVOIL đang nâng cấp và cải tạo các trạm pha chế xăng E5 RON92 hiện nay của PVOIL tại các điểm kho chiến lược trên cả nước, đáp ứng nhu cầu kinh doanh xăng E10”, đại diện PVOIL cho biết.

Trong khi đó, tại TP.HCM, xăng E10 cũng đang dần được người tiêu dùng chấp nhận nhưng sản lượng bán ra chưa cao.

“Hiện đơn vị bán xăng E10 tại 36 cửa hàng. Trung bình mỗi ngày ước tính đơn vị tiêu thụ khoảng 40m³ xăng E10, tăng gấp đôi so với thời gian đầu triển khai. Đến hết ngày 31/8, chúng tôi tiêu thụ được gần 1.500m³. Tuy nhiên, lượng xăng E10 được tiêu thụ chỉ tương đương 1/10 xăng RON95”, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đơn vị bán xăng E10 tại TP.HCM cho biết.

Số liệu trên cho thấy xu hướng và thói quen của người tiêu dùng đang có sự thay đổi tích cực đối với xăng E10.

Chuyên gia nói gì về xăng sinh học?

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, theo dự kiến thì từ năm 2026, thị trường sẽ không bán các loại xăng khoáng truyền thống và xăng E5 nữa.

"Như vậy, có thể hiểu là chúng ta ngừng lưu hành hai loại này như chúng ta đã từng làm đối với xăng A83, A90. Điều này có nghĩa hệ thống phân phối bán lẻ chỉ còn bán xăng E10.

Việc triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc kể từ ngày 1/1/2026 là phù hợp và đáp ứng yêu cầu trong việc chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng thân thiện với môi trường. Các nước trên thế giới đang phải đối mặt với ba vấn đề nghiêm trọng: giá nhiên liệu cao, thay đổi khí hậu và ô nhiễm không khí.

Vì vậy, việc sử dụng nhiên liệu sinh học cho phương tiện giao thông mang lại lợi thế về an ninh năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế - xã hội", ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, đáng ra xăng E10 phải được sản xuất và bán đại trà từ năm 2017 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ban hành ngày 22/11/2012 của Thủ tướng.

“Lộ trình này bị trì hoãn liên tục, ban đầu hoãn đến năm 2020, rồi lại kéo đến năm 2022. Lần này chúng tôi và Bộ Công Thương đều đề xuất thực hiện từ 1/1/2026 theo hướng phải triệt để, không để bán song song với xăng khoáng và xăng E5 nữa”, ông Bảo cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng lưu ý rằng xe ô tô sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 2022, động cơ đều đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Từ đó, khi dùng xăng E10 thì càng sạch hơn, mang đến lợi ích giảm phát thải chất ô nhiễm tốt hơn. Với xe động cơ Euro 3-4, việc sử dụng xăng E10 cũng sẽ không bị ảnh hưởng.