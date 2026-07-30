Mỹ không kích Iran, tuyên bố hơn 50.000 quân sẵn sàng chiến đấu

(VTC News) -

Mỹ không kích các mục tiêu ở Iran ngày 30/7. (Video: CENTCOM)

Ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả vụ nước này tìm cách tấn công lực lượng Mỹ bằng tên lửa một ngày trước đó. Đáng chú ý, cơ quan này nhấn mạnh rằng có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang được triển khai tại Trung Đông.

“Các lực lượng của CENTCOM đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các sở chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng các năng lực tác chiến trên biển.

Mục tiêu của chiến dịch là tiếp tục làm suy yếu những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đối với Mỹ, hoạt động vận tải thương mại và các quốc gia vùng Vịnh lân cận”, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết.

Hình ảnh máy bay quân sự của Mỹ cất cánh do CENTCOM đăng tải. (Ảnh: CENTCOM)

Thông báo từ CENTCOM đồng thời khẳng định: “Ngày 28/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông. Tất cả các tên lửa của Iran đều đã bị đánh chặn thành công. Hiện có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Trung Đông. Họ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, tập trung và sẵn sàng chiến đấu”.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía các lực lượng Mỹ. Trong khi đó, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi các tên lửa bị đánh chặn rằng quân đội Mỹ sẽ tiến hành đáp trả: “Chúng tôi sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh, bởi vì đến lượt chúng ta phải làm vậy. Họ biết điều đó sắp xảy ra”.

Theo hãng tin Mehr, Phó thống đốc tỉnh Hormozgan (Iran) cho biết Mỹ đã tấn công “một điểm gần đảo Qeshm” vào khoảng 4h sáng (theo giờ địa phương). Truyền thông nhà nước Iran cho biết có 2 người bị thương trong các vụ tấn công trên đảo. Đảo Kish ở vịnh Ba Tư và nhiều khu vực ở tỉnh tây nam Khuzestan giáp với Iraq cũng đã bị tấn công.

Quân đội Jordan cũng cho biết đã ngăn chặn thành công nỗ lực tấn công của Iran nhằm vào nước này bằng 5 tên lửa. Các biện pháp đánh chặn đã được triển khai, song vụ việc không gây thương vong. Quân đội nước này cũng nhấn mạnh đang duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất để kiên quyết đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.