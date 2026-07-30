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Kinh tế Iran ra sao trước sức ép chiến tranh và trừng phạt? Sau 5 tháng xung đột với Mỹ, kinh tế Iran vẫn trụ vững dù lạm phát lên tới 90%, gần 45% dân số sống dưới chuẩn nghèo.

Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập được lên 155 bộ hài cốt.

Iran hé lộ danh tính Tướng không quân tử nạn khi lái Su-24 tập kích căn cứ Mỹ Iran thông báo kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp với thông tin của Tướng Majid Kazemi - phi công lái Su-24 tham gia cuộc tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Qatar.

XSMB 30/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ năm ngày 30/7/2026 XSMB 30/7/2026, đón xem kết quả XSMB hôm nay thứ 5 ngày 30/7 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Câu hỏi của bố giúp nam sinh trường Y bình tĩnh cứu người giữa bãi biển Nam sinh Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vượt qua vài giây bối rối đầu tiên, cứu sống người đàn ông đuối nước ở biển Hải Hòa (Thanh Hóa).

Luật sư: Cấm mượn làn ngược chiều vượt xe để tránh tai nạn thảm khốc Theo luật sư, đề xuất cấm mượn làn ngược chiều vượt xe nhằm loại bỏ những tình huống đối đầu trực diện, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc.

Xe lu rơi khỏi xe tải, người đi đường thoát nạn trong gang tấc Chiếc xe lu bất ngờ rơi khỏi thùng xe tải khi phương tiện quay đầu trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP.HCM).

Miễn phí cáp treo, cầu kính tại Ngày hội Đông Giang 2026 Điểm nhấn của Ngày hội Đông Giang 2026 là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang.

Bắt gã côn đồ say rượu chém 2 cán bộ công an xã ở Quảng Trị Diệu vô cớ chặn đường gây gổ với cán bộ công an, khi bị vây bắt Diệu tiếp tục dùng rựa tấn công làm 2 cán bộ công an bị thương.

Đồng hồ trẻ em dưới 2 triệu: Nhiều lựa chọn đáng cân nhắc Phân khúc đồng hồ định vị trẻ em dưới 2 triệu đồng đang mở rộng nhanh khi các hãng cùng đẩy mạnh tính năng thiết thực, thiết kế dễ dùng và mức giá dễ tiếp cận.

Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm liên quan đất đai ở Phú Quốc Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu siết chặt kỷ cương bộ máy, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất rừng, buông lỏng quản lý, đưa Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh.

In ấn Trần Gia cung cấp dịch vụ in túi giấy theo yêu cầu chất lượng In ấn Trần Gia cung cấp dịch vụ in túi giấy theo yêu cầu chất lượng với đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.