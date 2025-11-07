Gu thời trang đơn giản mà vẫn nổi bật của Hương Giang tại Miss Universe

Là đại diện Việt Nam tranh tài Miss Universe 2025, Hương Giang là cái tên nhận được chú ý suốt những ngày qua.
Bên cạnh thần thái tự tin, phong cách thời trang của nàng hậu từ khi bắt đầu tới Thái Lan chưa hề suy giảm. Các thiết kế được Hương Giang lựa chọn đều có gam màu trầm hoặc trung tính, không rực rỡ nhưng vẫn rất nổi bật.
Trong những ngày đầu nhập cuộc, Hương Giang luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm. Người đẹp muốn thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.
Tuy vậy, Hương Giang tiết lộ cô có chiến thuật khi lựa chọn váy áo, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.
Khi dự bữa tiệc, Hương Giang xuất hiện với bộ váy sang trọng, khoe sắc vóc và phong thái tự tin. Mái tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo giúp tôn lên gương mặt thanh thoát của người đẹp.
Nàng hậu khiến khán giả quê nhà vô cùng yên tâm trước những màn xuất hiện với tạo hình chỉn chu, phong thái tự tin chuyên nghiệp.
Tuy không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn luôn nhận được đánh giá rất cao về thần thái và cách lựa chọn trang phục.
Cô thường chọn những bộ váy dài với kiểu dáng thanh lịch, nữ tính, không rườm rà nhưng vẫn đủ nổi bật.
Hương Giang luôn biết cách xuất hiện nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025. Điều đó cũng là một điểm cộng giúp cô thu hút ống kính truyền thông.
Miss Universe 2025 vướng nhiều tranh cãi khiến cuộc thi đối mặt sóng gió. Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang vẫn giữ phong độ tốt.
Nàng hậu muốn mang đến cuộc thi không chỉ một hình ảnh ngoại hình đẹp, mà cả một câu chuyện truyền cảm hứng về bình đẳng và quyền được sống thật với bản thân. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.
