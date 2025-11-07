Gu thời trang đơn giản mà vẫn nổi bật của Hương Giang tại Miss Universe

Nàng hậu muốn mang đến cuộc thi không chỉ một hình ảnh ngoại hình đẹp, mà cả một câu chuyện truyền cảm hứng về bình đẳng và quyền được sống thật với bản thân. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.