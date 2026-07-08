Phó Thủ tướng: Đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp THCS và phương án tuyển sinh

(VTC News) -

Định hướng trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra khi kết luận cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: VGP)

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ ngành giáo dục, trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập.

Phó Thủ tướng cho rằng sự nghiệp giáo dục không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của cả hệ thống.

Đồng thời, theo Phó Thủ tướng, cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục, công an và y tế để phòng, chống hiệu quả, triệt tiêu ma túy học đường, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế trong trường học... Trên cơ sở đó, hướng dẫn địa phương triển khai ngay trong năm học mới.

“Cần chú trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, đảm bảo sự công bằng, minh bạch; nhanh chóng rà soát chương trình, nội dung môn học nhằm tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển hiện nay”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhấn mạnh yêu cầu về việc khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phải rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, tuyển sinh, thi đua khen thưởng để có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần nghiên cứu chương trình cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các cơ sở hàng đầu trên thế giới với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo.

Song song với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khẩn trương tham mưu, báo cáo về tiến độ và đề xuất liên quan đến việc xây trường liên cấp nội trú ở các xã biên giới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản.

Tính từ buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 15/6 đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét ban hành 15 văn bản. Trong 3 văn bản đã được ban hành có Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, Bộ đã và đang tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; rà soát, sắp xếp, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.