Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Đừng chỉ làm sản phẩm, hãy tạo niềm tin

(VTC News) -

Chiều 31/3, tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM), Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) 2026 diễn ra, đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của chương trình dựa trên nền tảng niềm tin người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt không thể chỉ dừng ở sản xuất hàng hóa mà cần xây dựng niềm tin như một giá trị cốt lõi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ công bố HVNCLC 2026, nhấn mạnh vai trò của niềm tin thị trường.

Thông điệp này phản ánh rõ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nền tảng với doanh nghiệp trong giai đoạn mới, khi niềm tin trở thành thước đo quan trọng của giá trị.

Trong bối cảnh thị trường biến động, người tiêu dùng ngày càng thận trọng và có xu hướng “mua bằng niềm tin”, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. Sản phẩm không chỉ được đánh giá qua chất lượng hữu hình mà còn ở mức độ minh bạch, trách nhiệm xã hội và tác động dài hạn tới môi trường, cộng đồng.

Thực tế từ chương trình HVNCLC cho thấy, sau 30 năm đã hình thành một “hệ sinh thái niềm tin” dựa trên sự tương tác giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức. Hơn 14.000 lượt doanh nghiệp từng được bình chọn, nhưng chỉ 1.752 doanh nghiệp vượt qua các vòng sàng lọc để đạt danh hiệu, phản ánh cơ chế “lọc niềm tin” chặt chẽ, nơi thị trường giữ vai trò quyết định.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cũng nhắc lại những trải nghiệm thực tế khi hàng Việt từng lép vế trên thị trường quốc tế, như thời điểm hàng Thái Lan chiếm ưu thế tại Campuchia hay hình ảnh gạo Việt ít được chú ý trong siêu thị ở Úc.

Các sản phẩm tiêu biểu, đạt chuẩn HVNCLC trưng bày tại lễ công bố, được nhiều người tham quan, tìm hiểu.

Theo ông, cục diện đã dần thay đổi khi nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam khẳng định được vị thế, điển hình như gạo ST đạt giải quốc tế, góp phần cải thiện cách nhìn của thị trường thế giới.

Đó là kết quả của một hành trình bền bỉ vun đắp niềm tin. Trong bối cảnh tiêu chuẩn có thể bị nới lỏng ở nhiều khâu, niềm tin không thuộc về số đông mà thuộc về những chủ thể kiên định với chuẩn mực.

“Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt. Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại”, ông nhấn mạnh.

Thông điệp này không chỉ dành cho doanh nghiệp, mà còn gợi mở một triết lý phát triển. Một sản phẩm không đơn thuần là hàng hóa, mà còn là danh dự của doanh nghiệp; một thương hiệu không chỉ là nhận diện, mà còn là lòng tự trọng của một quốc gia. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ mua bằng giá cả, mà bằng niềm tin, sự minh bạch và trách nhiệm.

Niềm tin ấy không thể xây dựng bằng quảng cáo, mà phải được tạo dựng từ những hành động cụ thể, từ việc làm đúng ngay cả khi không có sự giám sát. Trong bối cảnh đó, chương trình HVNCLC trở thành một “tem niềm tin” quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Chia sẻ về hành trình 30 năm, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho biết giá trị cốt lõi của chương trình nằm ở sự kiên định với nguyên tắc độc lập và lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

Năm 2026, có 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn và công nhận đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Theo bà, việc không sử dụng ngân sách nhà nước giúp chương trình giữ được tính khách quan, qua đó tạo dựng nền tảng niềm tin bền vững.

Từ những lá phiếu ban đầu, HVNCLC dần trở thành một “tham chiếu” của thị trường. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi khi người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn đòi hỏi cao hơn về minh bạch, trách nhiệm và tính bền vững. Điều này buộc doanh nghiệp chuyển từ tư duy “đáp ứng” sang “chịu trách nhiệm”, từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giá trị.

Trong bối cảnh đó, thông điệp về niềm tin không chỉ dừng ở lời kêu gọi mà đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược. Doanh nghiệp có thể tăng trưởng ngắn hạn bằng nhiều cách, nhưng để phát triển bền vững, niềm tin vẫn là yếu tố không thể thay thế.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nếu 30 năm qua là hành trình làm cho người Việt tin vào hàng Việt, thì 30 năm tới phải là hành trình để thế giới tin vào giá trị Việt. Mục tiêu này không thể đạt được bằng khẩu hiệu, mà bằng chính cách doanh nghiệp hành xử và thực hành trách nhiệm trong từng sản phẩm.

Khép lại bài phát biểu, ông một lần nữa nhấn mạnh: “Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt. Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại”.

Thông điệp này, trong bối cảnh hiện nay, không chỉ là lời nhắc, mà còn là định hướng phát triển, nơi niềm tin trở thành tài sản lớn nhất, đồng thời cũng là thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt trong hành trình hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

581 doanh nghiệp từ “bộ lọc” niềm tin thị trường Năm 2026, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) được xác định là điểm khởi đầu của “Năm HVNCLC”, mở ra chuỗi hoạt động trên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm chương trình. Kết quả công bố không chỉ mang ý nghĩa vinh danh mà phản ánh dữ liệu niềm tin thị trường sau quá trình khảo sát quy mô lớn. Cụ thể, chương trình ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn, với gần 22.000 người tiêu dùng tham gia và hơn 4.000 điểm bán lẻ được khảo sát. Từ hơn 4.400 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc đến, danh sách được sàng lọc qua nhiều vòng xác minh với sự tham gia của 39 sở, ngành tại 23 tỉnh, thành phố, cùng phản hồi từ báo chí và thị trường. Kết quả, 581 doanh nghiệp được công nhận HVNCLC 2026. Đây không chỉ là danh hiệu, mà là kết quả của quá trình kiểm chứng nhiều tầng, đảm bảo tính độc lập và độ tin cậy. Ở góc độ thị trường, danh sách này được xem như một “bản đồ niềm tin”, phản ánh lựa chọn của người tiêu dùng và các chuẩn mực về chất lượng, uy tín, trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.