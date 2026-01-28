Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nơi hàng Việt tăng tốc kết nối và xuất khẩu

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia vừa ban hành Quyết định 193/QĐ-BCĐ ngày 27/1/2026 về việc thành lập Ban Tổ chức các Hội chợ Quốc gia. Ban Tổ chức các Hội chợ Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) việc triển khai thực hiện các Hội chợ Quốc gia theo các Đề án được phê duyệt.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng ban.

Ban Tổ chức các Hội chợ Quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể trình Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia phê duyệt; chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức các Hội chợ Quốc gia.

Ban Chỉ đạo các hội chợ Quốc gia vừa ban hành Quyết định 194/QĐ-BCĐHCQG về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh minh hoạ).

Trưởng Ban Tổ chức trực tiếp chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các Hội chợ Quốc gia. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia về tiến độ, kết quả triển khai và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các Hội chợ Quốc gia.

Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại - Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động tổ chức các Hội chợ Quốc gia.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia cũng ban hành Quyết định 194/QĐ-BCĐHCQG về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Đề án dựa trên căn cứ như Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 138/NQ-CP và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước; Chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 26/01/2026 về tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026…

Đề án cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thành công vượt mong đợi của Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. Đặc biệt, Việt Nam cần có các hội chợ, triển lãm quốc gia tương xứng với quy mô và vị trí thương mại quốc gia và đây cũng là thời điểm phù hợp để tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thúc đẩy thương mại nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, thực chất, có kết quả cụ thể, thể hiện vai trò điều phối của Nhà nước trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu quốc gia.

Định hướng Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 và các hội chợ quy mô quốc gia năm tiếp theo tiếp tục phát huy về quy mô, tính chuyên nghiệp, độ phủ kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp trên quy mô toàn quốc.

Hội chợ với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp; là sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, có tính lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế. Hội chợ quốc gia bảo đảm quy mô, tầm vóc và tính chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế thông qua việc thu hút nhà đầu tư và công nghệ nước ngoài, đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường khu vực. Điều này góp phần hiện thực hóa định hướng chiến lược của Chính phủ trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.

Hội chợ cũng nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Thúc đẩy thương mại nội địa và kết nối vùng miền. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hợp tác đầu tư trong nước. Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ nguồn, nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tổ chức, 12 ngày, từ ngày 02 đến 13 tháng 02 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ được tổ chức trong khu vực Triển lãm Kim Quy với diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m², tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời. Chủ đề hội chợ: “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”.

Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức hội chợ. Đồng tổ chức có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tập đoàn Vingroup/Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; các Đại sứ quán, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, Phòng Thương mại nước ngoài tại Việt Nam…