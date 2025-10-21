Khi hàng Việt kể câu chuyện lòng tin

Giữa những biến động của thị trường, giữa làn sóng tiêu dùng toàn cầu hóa, có một “mạch ngầm” kiên định chảy suốt hơn ba thập kỷ qua. Đó là tinh thần “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Không chỉ là khẩu hiệu, đó đã trở thành một triết lý, một lựa chọn mang tính văn hóa và trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Trong hành trình ấy, Sài Gòn Co.op – hệ thống bán lẻ thuần Việt – chính là người bạn đồng hành bền bỉ, âm thầm nâng niu từng sản phẩm Việt, từng thương hiệu Việt, để thắp sáng niềm tin vào tương lai bền vững.

Thành lập năm 1989, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co.op) khởi đầu từ mô hình hợp tác xã, nay đã trở thành nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Từ những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Sài Gòn Co.op chọn con đường phát triển gắn liền với hàng Việt và xem đó là sứ mệnh, là niềm tự hào và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trải qua 36 năm, Sài Gòn Co.op được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, khẳng định vị thế tiên phong của một tổ chức kinh tế tập thể hiện đại, nhân văn. Hiện đơn vị có gần 800 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày với hơn 4 triệu khách hàng thân thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co.op, chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ, phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội. Hàng Việt phải được tôn vinh bằng chất lượng thật, giá trị thật và sự tận tâm phục vụ người tiêu dùng Việt”.

Những năm đầu thập niên 1990, thị trường bán lẻ Việt Nam gần như chưa có khái niệm “siêu thị”. Sài Gòn Co.op bước vào lĩnh vực này với tinh thần tiên phong, vừa làm vừa học để tạo nên mô hình bán lẻ hiện đại đầu tiên.

Năm 1996, siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh ra đời, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Đây không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là nơi truyền đi thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng hành động cụ thể: Kiểm soát nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, loại trừ hàng gian hàng giả, ưu tiên hợp tác với nhà sản xuất trong nước.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng nhớ lại: “Thời điểm ấy, việc mở siêu thị là điều rất mới mẻ. Chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng luôn kiên định rằng hàng Việt phải được trưng bày trang trọng, xứng đáng trên quầy kệ”.

Với phương châm phục vụ tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, chất lượng là mục tiêu tối thượng, Sài Gòn Co.op từng bước chiếm trọn lòng tin người tiêu dùng, trở thành “bạn của mọi nhà” nhờ phong cách phục vụ gần gũi, tận tâm và trách nhiệm.

Hiện nay, Sài Gòn Co.op sở hữu hệ sinh thái bán lẻ đa dạng nhất Việt Nam gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers 24h, Sense City, Co.op Online…

Mỗi mô hình phục vụ một nhóm khách hàng khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Co.opmart là “chợ hiện đại” thân thiện với gia đình Việt; Co.op Food chuyên về thực phẩm tươi sống; Co.opXtra hợp tác cùng NTUC FairPrice (Singapore) theo mô hình đại siêu thị; Finelife hướng tới phân khúc cao cấp; Co.op Smile và Cheers phục vụ nhu cầu tiện lợi trong khu dân cư; Sense City là trung tâm thương mại trẻ trung, năng động.

“Mỗi mô hình là một cách thể hiện tinh thần phục vụ. Dù ở phân khúc nào, Sài Gòn Co.op vẫn giữ bản sắc người Việt, lấy uy tín, chất lượng và sự tử tế làm gốc”, ông Thắng chia sẻ.

Sự kết hợp online – offline giúp Co.opmart tiếp cận cả những khách hàng trẻ, thế hệ Gen Z – những người tiêu dùng thông minh, đề cao yếu tố “xanh” và “có trách nhiệm”.

Trên sàn online, Sài Gòn Co.op không chỉ bán sản phẩm, mà còn truyền đi thông điệp: chọn hàng Việt là chọn sống xanh, chọn sẻ chia và chọn tương lai bền vững.

Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Sài Gòn Co.op xác định chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: chất lượng, đổi mới và trách nhiệm cộng đồng.

Doanh nghiệp liên tục cải tiến mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng xanh, đồng thời phát triển Co.op Online, nền tảng thương mại điện tử kết nối mua sắm trực tuyến – trực tiếp, giúp khách hàng tiếp cận hàng Việt thuận tiện hơn.

Ông Thắng nhấn mạnh: “Chúng tôi không cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng sự tử tế và giá trị bền vững. Khi người tiêu dùng chọn hàng Việt, họ đang chọn ủng hộ cộng đồng, chọn tương lai xanh”.

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là điều hiển nhiên. Muốn được người tiêu dùng lựa chọn, mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải biết khẳng định bản sắc thương hiệu riêng, gắn liền với bản sắc dân tộc và những giá trị đặc trưng của mình.

Yếu tố thứ hai là niềm tin. Niềm tin vào chính sản phẩm, được thể hiện qua chất lượng và những cam kết công bố minh bạch. Niềm tin ấy không thể có trong ngày một ngày hai, mà được hình thành từ giá trị thương hiệu và quá trình giữ vững bản sắc trong thời gian dài.

Ông Thắng cho rằng, thông qua chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bản sắc và niềm tin ấy chính là thước đo để người tiêu dùng lựa chọn. Sức mạnh của tiêu dùng nội địa là yếu tố then chốt giúp nhà sản xuất và nhà phân phối phát triển. Khi chuỗi cung ứng từ sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng được vận hành khép kín và bền vững, đó sẽ là nền tảng tạo nên sức mạnh cho thương hiệu Việt.

Mỗi sản phẩm Việt được lựa chọn trong giỏ hàng ngày không chỉ là một quyết định tiêu dùng mà còn là sự khẳng định niềm tin vào chất lượng Việt. Đó chính là hành động thiết thực góp phần củng cố kinh tế nội địa, bảo vệ môi trường và vun đắp một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.