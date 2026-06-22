'Phía bên kia thành phố' tập 17: Khuê sụp đổ khi thấy Cương vui vẻ bên Tuyết Lan

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 17.

Ở tập trước, sau khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của Tuyết Lan, Khuê (Thái Vũ) kiên quyết yêu cầu Tuyết Lan (Tú Quyên) rời nhóm, thậm chí tuyên bố sẽ tự rời đi nếu cô còn ở lại. Bí mật về cái chết của anh trai song sinh của Tuyết Lan cũng được hé lộ.

Trong quá khứ, Huy từng là người bắt nạt Khuê. Một năm trước, vì bảo vệ Khuê khỏi Huy, Cương (Võ Hoài Vũ) đã xảy ra xô xát với cậu bạn, sự việc gián tiếp trở thành tai nạn khiến Huy qua đời, để lại cho Khuê nỗi ám ảnh kinh hoàng về tiếng tàu hỏa. Việc Cương liên quan trực tiếp đến cái chết của Huy bị Tuyết Lan đứng phía sau vô tình nghe thấy được.

Anh trai của Tuyết Lan từng là kẻ bắt nạt Khuê.

Trong Phía bên kia thành phố tập 17, sau khi nói rõ sự thật về biến cố trên cầu, Khuê và Cương đi đến quyết định sẽ nghỉ chơi và cắt đứt mối quan hệ với Tuyết Lan.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản khi Khuê đổ bệnh nặng. Trong cơn sốt mê sảng, cậu liên tục nhắc đến "tiếng tàu hỏa", khiến mẹ cậu lo lắng. Việc mẹ liên tục gặng hỏi làm Khuê bối rối vì không biết phải giải thích ra sao.

Ở một diễn biến khác, Cương liên tục rơi vào trạng thái mâu thuẫn, dù trước đó đã hứa với Khuê sẽ tránh mặt Lan, nhưng sự thật là cậu chẳng thể kìm lòng nổi mỗi khi đối diện với cô bạn mà mình thích.

Ngày hôm đó, Tuyết Lan chủ động mời Cương đến dự sinh nhật mình và nhấn mạnh rằng cô mong Cương - người bạn thân nhất của mình sẽ có mặt. Trước sự chân thành của Lan, Cương dao động và đồng ý. Niềm vui này khiến Tuyết Lan hạnh phúc đến mức chủ động cầm tay và trao cho Cương một cái thơm má.

Trong khi đó, tình hình của Khuê càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu một mình đạp xe ra bãi sông trong trạng thái suy sụp và nhắn tin khẩn thiết cho Cương: “Tao sắp không chịu nổi nữa rồi, mày ra đi, bọn mình phải nói cho Tuyết Lan biết sự thật". Dù Cương trả lời rằng sẽ đến ngay, nhưng thực tế cậu lại chọn đến buổi tiệc sinh nhật của Tuyết Lan.

Tập 17 đẩy kịch tính lên cao trào khi Khuê nhận được bức ảnh chụp Cương đang đứng bên cạnh Tuyết Lan tại buổi tiệc, trong khi cậu vẫn chờ Cương dù trời đã chuyển tối. Bức hình như nhát dao đâm vào lòng tin của Khuê, khiến cậu hoàn toàn sụp đổ và gần như không thể đứng vững.

Khuê chọn đến sinh nhật Tuyết Lan, bỏ Khuê một mình tại bãi sông.

Liệu tình bạn giữa Khuê và Cương có thực sự chấm dứt sau sự phản bội này? Tuyết Lan sẽ phản ứng ra sao nếu Khuê quyết định nói ra toàn bộ sự thật về cái chết của anh trai cô?

Tập 17 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 22/6 trên VTV1.