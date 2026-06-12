Phía bên kia thành phố tập 11: Khuê chứng kiến mẹ bị bán để trả nợ

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 11.

Trong tập trước, để nhận được sự tha thứ của Khuê (Thái Vũ), Cương (Võ Hoài Vũ) diễn màn kịch nằm liệt giường cực kỳ đáng thương khiến cậu bạn thân không khỏi ngán ngẩm.

Song song đó, bộ ba Khuê, Cương, Tuyết Lan có cuộc đối chất thẳng thắn về bài nghiên cứu khoa học giống nhau đến gần 100%. Dù Lan (Tú Quyên) phản biện sắc bén về việc tại sao chỉ cô bị nghi ngờ, nhưng Cương vẫn xác nhận Khuê đã mất cả tháng trời để thực hiện công trình này. Tập phim khép lại với những tín hiệu tích cực khi Cương bắt đầu tự giác học Toán và có sự tiến bộ rõ rệt khiến Khuê sửng sốt.

Cảnh tượng như mơ khiến Cương sung sướng.

Mở đầu tập 11 Phía bên kia thành phố, tại bờ sông, Cương hết lời khích lệ Khuê khi thấy bạn mình giữ được sự bình tĩnh, không còn mất kiểm soát khi đi qua đường tàu như trước. Sự việc này thu hút sự chú ý của Tuyết Lan. Cô gặng hỏi về lý do đằng sau nỗi sợ tàu hỏa của Khuê, nhưng vốn là người kín tiếng về quá khứ tổn thương, Khuê lập tức lảng tránh và không muốn tiếp tục chủ đề này.

Sóng gió thực sự ập đến ngôi nhà nhỏ của Khuê khi ông ngoại (NSƯT Phú Đôn) bất ngờ trở về. Sự xuất hiện của ông khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng bởi những lời soi mói và mắng nhiếc Khuê vô cớ.

Đỉnh điểm là cảnh chủ nợ hung hãn kéo đến tận nhà đòi người, định bắt bà Xuân (Huyền Sâm) - mẹ Khuê đi. Trong lúc bà Xuân đang tuyệt vọng chống cự, bà Phúc (Khánh Linh) kịp thời xuất hiện. Mẹ Cương không ngần ngại cầm nồi đuổi nhóm chủ nợ đi để bảo vệ người bạn thân thiết.

Sự thật chấn động sau đó được phơi bày khiến tất cả bàng hoàng: chính ông ngoại đã bán bà Xuân cho một người đàn ông giàu có để lấy tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Chứng kiến mẹ bị chính bố ruột cưỡng bách, Khuê vô cùng tổn thương và đau xót. Cậu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, ép buộc ông ngoại phải rời khỏi nhà ngay để bảo vệ mẹ.

Ông ngoại bán mẹ ruột của mình khiến Khuê rất tổn thương.

Liệu Khuê và mẹ sẽ đối phó ra sao với những rắc rối mà ông ngoại gây ra? Mối quan hệ giữa Khuê và Tuyết Lan sẽ chuyển biến thế nào sau khi cô bắt đầu tò mò về quá khứ của cậu?

Tập 11“Phía bên kia thành phố”sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 12/6 trên VTV1.