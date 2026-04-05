Phi hành đoàn Artemis II dùng điện thoại gì ngoài không gian?

4 chiếc iPhone 17 Pro Max đang đồng hành cùng tàu vũ trụ Artemis II trong hành trình hướng tới Mặt Trăng. Việc một mẫu smartphone thương mại được đưa vào môi trường không gian không phải quyết định đơn giản. Chúng được NASA áp dụng quy trình kiểm định nhiều bước với tiêu chuẩn khắt khe.

iPhone 17 Pro Max được đặt trong túi đồ bay của mỗi phi hành gia Artemis II trước khi phóng.

Theo New York Times, trước khi được chấp thuận, iPhone 17 Pro Max phải trải qua quy trình đánh giá gồm 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu là đưa thiết bị vào hội đồng an toàn để xem xét tổng thể. Giai đoạn hai xác định mọi rủi ro tiềm ẩn, từ chi tiết cơ khí đến nguy cơ vỡ kính. Giai đoạn ba xây dựng phương án xử lý các rủi ro này. Giai đoạn cuối là kiểm chứng các biện pháp có hoạt động hiệu quả trong điều kiện thực tế.

Đây là lần đầu tiên một mẫu iPhone đạt đủ điều kiện để sử dụng trong môi trường ngoài quỹ đạo Trái Đất trong thời gian dài. Apple xác nhận không trực tiếp tham gia quá trình xin cấp phép này.

Những chiếc iPhone 17 Pro Max trên tàu Artemis II không thể kết nối Internet hay sử dụng Bluetooth. Trong môi trường không gian, chúng chủ yếu đóng vai trò như máy ảnh độc lập để ghi lại hình ảnh và video trong suốt chuyến bay.

Mỗi phi hành gia được trang bị một iPhone 17 Pro Max, được đặt trong túi đồ bay trước khi phóng. Ngoài iPhone, phi hành đoàn còn mang theo GoPro Hero 11 và máy ảnh Nikon D5 phục vụ ghi hình chuyên dụng.

Việc sử dụng smartphone quen thuộc giúp hành trình trở nên gần gũi hơn với công chúng. Những hình ảnh từ Mặt Trăng được ghi lại bằng thiết bị phổ biến tạo cảm giác kết nối giữa không gian và đời sống thường ngày.

Một trong những mối lo lớn nhất của NASA là nguy cơ mảnh kính vỡ trong môi trường vi trọng lực. Các mảnh vỡ có thể trôi tự do trong khoang kín, gây nguy hiểm cho thiết bị và con người.

iPhone 17 Pro Max được trang bị lớp kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Apple mô tả đây là loại kính bền nhất từng trang bị trên smartphone. Trong quá trình đánh giá, độ bền vật liệu trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn khi sử dụng trong không gian.

Ngoài kính, khung nhôm và hệ thống tản nhiệt buồng hơi của chiếc iPhone này cũng được đưa vào danh sách kiểm tra. Trong môi trường không trọng lực, cách nhiệt và tản nhiệt của thiết bị có thể thay đổi đáng kể so với điều kiện trên Trái Đất.

Việc vượt qua các tiêu chuẩn an toàn của NASA cho thấy thiết bị điện tử tiêu dùng ngày càng tiệm cận những yêu cầu khắt khe trong các lĩnh vực đặc biệt như hàng không vũ trụ.