Phạt tài xế không giấy phép lái xe vẫn chạy xe đầu kéo trên cao tốc ở Lâm Đồng

Ngày 3/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) thông tin đơn vị phát hiện một trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn liều mình điều khiển xe đầu kéo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, xử lý trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn liều điều khiển xe đầu kéo đi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Quá trình tuần tra, rạng sáng ngày 2/4, tại Km234 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.A. (SN 1993, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 79H-008.xx kéo theo rơ-moóc 79R-008.xx nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo biên bản, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe; đồng thời phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua xác minh, phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV VT Đại Phát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mức xử phạt đối với chủ xe là 58 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện trong vụ việc là 77 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tuyến cao tốc hiện đã được phủ kín hệ thống camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý.

Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo đầy đủ điều kiện khi điều khiển phương tiện nhằm phòng ngừa tai nạn.