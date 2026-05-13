Truy tìm nhóm người ném 'bom xăng' vào nhà dân giữa đêm ở Đồng Nai.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 4 người liên tiếp ném vật liệu cháy nghi là “bom xăng” vào một căn nhà dân trên đường Nguyễn Trung Trực, khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An, TP Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h54 ngày 13/4. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhóm người di chuyển đến trước căn nhà rồi liên tiếp ném các vật liệu cháy vào bên trong trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chị Y.T. - người đăng tải đoạn video đồng thời là chủ căn nhà bị tấn công - cho biết vụ việc khiến nhiều tấm kính trong nhà bị vỡ, một xe máy bị cháy sém.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 6 người gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Sau khi phát hiện sự việc, cả gia đình hoảng loạn và lập tức trình báo cơ quan công an.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động, coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân của nhóm đối tượng.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Trị An cho biết tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực, xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/5, Công an phường Gia Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Hải Trung (SN 1990, sống lang thang) - kẻ ném "bom xăng" và dùng dao tấn công người dân trên địa bàn.

Nạn nhân là ông T.V.N. (SN 1969) và bà N.T.L (SN 1981, cùng ngụ phường Gia Định).

Theo thông tin ban đầu, tối 4/5, tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, người dân nghe tiếng la lớn. Sau đó họ phát hiện 1 thanh niên tháo chạy ra bên ngoài.

Vào bên trong kiểm tra thì người dân phát hiện ông N. bị thương do dao đâm. Ngoài ra, bà L. cũng bị bỏng ở chân. Cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường ghi lời các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng gây án.