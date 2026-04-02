Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra xác định nguyên nhân giảm hơn 17.000 ha rừng

Kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho thấy, diện tích suy giảm hơn 17.000 ha rừng tự nhiên tập trung tại 12 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ, gồm: Bảo Lâm, Bảo Lộc, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà và Đà Lạt.

Sau sáp nhập hành chính với Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới hiện có diện tích rừng lớn nhất cả nước với hơn 1,128 triệu ha

Trong 12 đơn vị hành chính của tỉnh Lâm Đồng có diện tích rừng tự nhiên giảm tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Đam Rông cũ với hơn 9.300 ha, huyện Đức Trọng cũ với hơn 2.100 ha và huyện Di Linh cũ với hơn 1.100 ha.

Trong tổng diện tích rừng suy giảm hơn 17.000 ha, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định có hơn 16.000 ha mốc thời gian kiểm kê cập nhật vào năm 2014. Ngoài ra có 41ha đã xử lý vi phạm hành chính, 47 ha chuyển mục đích sử dụng và 57 ha do thiên tai sạt lở nhưng chưa được cơ quan chức năng cập nhật.

Rừng thông tại Đà Lạt được bảo vệ nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường và phát triển du lịch

Tại Quyết định số 1106, ngày 31/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025, tỉnh Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước với hơn 1,128 triệu ha rừng. Trong đó, có hơn 930.100 ha là rừng tự nhiên và gần 199.000 ha là rừng trồng, tỷ lệ che phủ toàn tỉnh đạt gần 46%.