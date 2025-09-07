Đất cát tiếp tục tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cản trở một làn xe

Theo báo cáo nhanh của Công ty cổ phần ĐTXD 886 - Thành Nam, vào khoảng 2h35 ngày 7/9, tại Km 215+620 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy dương, đất cát từ trên cao tràn xuống đường cao tốc hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết.

Khối lượng đất cát sạt lở kéo dài khoảng 30m, chiếm trọn một làn xe, gây cản trở nghiêm trọng đến phương tiện lưu thông. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực vẫn có mưa to, song hệ thống biển báo hiệu đường bộ đã được lắp đặt đầy đủ.

Vị trí sạt lở cát. (Ảnh: B.H)

Ngay khi nhận được thông tin, Công ty ĐTXD 886 - Thành Nam đã bố trí lực lượng cùng hệ thống biển báo, chóp nón để điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị khẩn trương ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm cho xe cộ di chuyển qua khu vực sạt lở, bước đầu đảm bảo lưu thông một làn.

Hiện cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi, xử lý triệt để đất đá tràn mặt đường, nhằm sớm khôi phục hoàn toàn lưu thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Điểm sạt lở này cách vị trí sạt lở trước đó khoảng 300m.

Trước đó, vào khoảng 22h10 ngày 2/9, tại Km215+300 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất cát đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến phương tiện lưu thông khó khăn trong nhiều giờ.

Các đơn vị đang khắc phục sạt lở cát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. (Clip: B.H)

Vào chiều 6/9, ghi nhận tại đường gom dân sinh dọc km212 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng nước ngập hầm chui và đường gom.

Nước dâng cao tại khu vực cầu Sông Thăng khiến đoạn đường gom dân sinh bị chia cắt 2 bên. Người dân không thể đi qua vị trí này. Những hộ dân muốn lưu thông qua vị trí này phải đi đường vòng, xa hơn.

Được biết, trong những ngày qua, khu vực Bình Thuận cũ của tỉnh Lâm Đồng có mưa liên tục.