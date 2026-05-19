Chủ tịch Hà Nội: Dự án Quốc lộ 1A mở không gian phát triển mới, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi đô thị lớn, hạ tầng giao thông luôn giữ vai trò mở đường cho tăng trưởng. Một tuyến giao thông hiện đại không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, logistics, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đến dự lễ khởi công.

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và tính kết nối cao hơn. Quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng yêu cầu liên kết vùng ngày càng mạnh mẽ đang đặt ra áp lực rất lớn đối với hệ thống hạ tầng hiện hữu, đặc biệt tại các cửa ngõ của Thành phố.

Trong đó, khu vực phía Nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội đã quá tải, ảnh hưởng tới năng lực lưu thông, phát triển logistics và tổ chức không gian đô thị", Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho hay.

Theo người đứng đầu thành phố Hà Nội, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của Thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Vũ Đại Thắng, những năm qua, Hà Nội tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và nhiều công trình giao thông trọng điểm khác. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đòi hỏi thành phố phải tiếp tục huy động mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực xã hội, đặc biệt là hợp tác công - tư, để đầu tư cho hạ tầng chiến lược.

Chủ tịch thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

Ông Thắng đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, chuyên nghiệp; bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Hà Nội xác định rõ rằng, hiện đại hóa hạ tầng không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu giao thông trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo; từng bước xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần hành động mạnh mẽ, nói đi đôi với làm, ông Thắng tin tưởng dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành biểu tượng mới cho khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kỳ vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Do đó, Tập đoàn Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm - dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai.