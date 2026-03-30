Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hồ Văn Mười (sinh ngày 10/8/1969), quê tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ nay là TP Đà Nẵng. Ông có trình độ đại học An ninh nhân dân, cử nhân Kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ Luật; cao cấp Lý luận chính trị.

Từ năm 2012 đến 2019, ông giữ các chức vụ Phó Cục trưởng tại một số đơn vị thuộc Bộ Công an. Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũ.

Từ tháng 7/2021, ông Mười là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (cũ). Ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg chỉ định ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gồm: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, gồm ông/bà: Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ; Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế; Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh; Ngô Kiểm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Thị Trà My, Giám đốc Sở Tư pháp; Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính; Đỗ Tấn Sương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bùi Huy Thành, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng; Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương.

Cũng trong sáng nay, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu 85/85, đạt tỷ lệ 100%.

Các ông, bà: K’Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Đa Cát Vinh, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tái cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua Tờ trình về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó thống nhất để UBND tỉnh Khánh Hoà làm cơ quan có thẩm quyền và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng tham gia phần vốn ngân sách Nhà nước trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.