Khánh thành trường tiểu học trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời

Ngày 19/5, UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” và khánh thành trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tại phường Bình Hưng Hòa.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Hương Lộ 3, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m². Đây là một phần trong quy hoạch tái sử dụng quỹ đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đây là khu nghĩa trang hình thành từ những năm 1970, có diện tích khoảng 44,5 ha với gần 54.000 ngôi mộ.
Công trình gồm 1 trệt, 3 lầu với 30 phòng học tiêu chuẩn. Mỗi phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy hiện đại, trong đó có bảng tương tác 65 inch. Ngoài ra, trường còn có các phòng bộ môn, thư viện, khu hành chính và sân chơi phục vụ học sinh.
Bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho biết, trong năm học 2025-2026, trường tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 học tạm tại cơ sở khác do công trình chưa hoàn thiện.
Bước sang năm học 2026 - 2027, số học sinh này sẽ lên lớp 2 và trường được giao tuyển mới 10 lớp 1. Đối với các khối lớp còn lại, nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường trên địa bàn phường, ưu tiên giảm tải cho những trường có sĩ số đông.
Hiện nhà trường có 13 cán bộ, nhân viên. Trong năm học tới, địa phương dự kiến bổ sung thêm 13 biên chế để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 26 người.
Tại lễ khánh thành, nhiều phụ huynh bày tỏ sự phấn khởi khi con em được học trong môi trường mới khang trang, hiện đại. Phụ huynh Trần Thu Nhi cho biết, việc có thêm trường học gần nhà giúp phụ huynh thuận tiện đưa đón, đồng thời tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn.
Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con đến tham dự lễ khánh thành, tham quan lớp học, khuôn viên và các phòng chức năng. Nhiều người kỳ vọng việc đưa thêm trường học mới vào hoạt động sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số tại các trường trong khu vực.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, lễ khánh thành không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục và người dân địa phương mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục và chăm lo cho thế hệ tương lai.
Theo ông Cường, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do TP.HCM phát động.
Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026-2027 với quyết tâm cao, huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công.
Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, nhiều công trình đã tăng tốc thi công, đạt và vượt tiến độ đề ra. Từ kết quả này, TP.HCM chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời, đánh dấu bước chuyển đổi từ đất nghĩa trang sang hạ tầng giáo dục phục vụ người dân tại khu vực có mật độ dân cư cao.
