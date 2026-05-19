PGS.TS Bùi Đức Thọ làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ngày 19/5 ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2026-2030.

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp khóa 1992-1996 của Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó ở lại trường công tác với vai trò giảng viên.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2026-2030. (Ảnh: NEU)

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, ông từng theo học chương trình cao học tại Boise State University giai đoạn 1997-1999. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông là nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Kyung Hee University.

Từ năm 2010 đến nay, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, ông là Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học; từ năm 2015-2016 là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học; từ năm 2016-2017 giữ chức Trưởng phòng Quản lý khoa học.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019, ông giữ cương vị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2019-2020.

Khi Đại học Kinh tế Quốc dân chuyển sang mô hình đại học, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học từ năm 2020 đến 2021 và Chủ tịch Hội đồng Đại học từ năm 2021 đến năm 2025.

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT cũng ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ mới. GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc cho đến hết thời hạn bổ nhiệm từ năm 2023.

Được thành lập năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân hiện là một trong những cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn nhất cả nước với khoảng 25.000 sinh viên chính quy, hơn 1.200 cán bộ và giảng viên. Nhà trường đang đào tạo khoảng 70 ngành bậc đại học cùng gần 30 chương trình tiến sĩ.

Tháng 11/2024, trường chính thức chuyển đổi từ mô hình trường đại học sang đại học, trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam.