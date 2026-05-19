Tần Thủy Hoàng tôn sùng màu đen, sao quần áo binh lính lại nhiều màu sắc?

Trong khi hầu hết các vị vua của Trung Quốc đều yêu thích màu vàng, Tần Thủy Hoàng lại tôn sùng màu đen, coi đó là "quốc sắc". Màu đen được quy định là màu chính thức cho trang phục, cờ xí, và xe cộ trong toàn triều đại. Tuy nhiên, có một điều lạ là những người lính trong quân đội nhà Tần lại mặc quần áo nhiều màu sắc.

Vì sao Tần Thủy Hoàng tôn sùng màu đen?

Người Trung Quốc tin rằng, các triều đại thay thế nhau dựa trên sự vận động của Ngũ hành gồm các yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa. Trước nhà Tần, nhà Chu được cho là mang "Hỏa đức" (mệnh Hỏa), mà Thủy khắc Hỏa, nên Tần Thủy Hoàng tin rằng triều đại của mình mang "Thủy đức" để thay thế và áp chế nhà Chu.

Trong hệ thống màu sắc cổ đại, màu đen là màu đại diện cho nước (Thủy). Do đó, màu đen được nhà Tần chọn làm "quốc sắc" – màu sắc chính thức cho trang phục của vua, quan và cả các loại cờ xí, xe cộ trong triều đại của Tần Thủy Hoàng.

Hơn nữa, thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật phong thủy và Ngũ hành, Tần Thủy Hoàng muốn khẳng định quyền lực của mình là do "ý trời", mang tính kế thừa hợp pháp và vững bền.

Trang phục của Tần Thủy Hoàng mang màu đen là chủ đạo.

Binh lính Tần mặc quần áo nhiều màu sắc

Trên phim ảnh của Trung Quốc, quân lính thời Tần gần như chỉ mặc giáp đen hoặc nâu nhưng thực tế lại rất khác. Vào năm 1974, một nông dân tại Thiểm Tây trong lúc làm ruộng đã đào ra vài tượng đất có hình người với các kích cỡ khác nhau. Sự tình cờ này giúp các nhà khoa học của Trung Quốc phát hiện ra khu lặng mộ của Tần Thủy Hoàng, vốn đã được giữ trong bí mật suốt hơn 2.200 năm.

Đội quân đất nung trong lặng mộ Tần Thủy Hoàng.

Trong khu lặng mộ, các nhà khoa học phát hiện hơn 8. 000 pho tượng bằng đất nung có kích cỡ giống như người thật, mô phỏng tương đối chính xác hình ảnh binh lính trong quân đội nhà Tần, được chôn quanh phần mộ của Tần Thủy Hoàng để bảo vệ vị hoàng đế này ở thế giới bên kia. Phần áo giáp của những tượng nung này có gần 10 màu sắc, quần cũng có tới 7, 8 màu. Trong đó, 4 màu thường thấy nhất là xanh lá, đỏ thẫm, tím và xanh da trời.

Từ thực tế đội quân đất nung này đông gần vạn người nhưng gương mặt không hề trùng lặp, một số nhà nghiên cứu cho rằng những bức tượng này được chế tác dựa trên người thật, màu sắc quần áo cũng là thực tế trang phục của binh sỹ nhà Tần.

Tới đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao Tần Thủy Hoàng tôn sùng màu đen, coi đó là quốc sắc, cờ hiệu nhà Tần dùng màu đen để thống nhất, trang phục của tầng lớp quan lại cũng màu đen, nhưng giáp và trang phục của binh lính lại đa dạng màu sắc?

Màu sắc trên trang phục của đội quân đất nung trong lặng mộ Tần Thủy Hoàng.

Có vài giả thuyết được đưa ra để lý giải điều này. Đầu tiên, vào thời nhà Tần, triều đình chủ yếu phát vũ khí và áo giáp cho binh lính, còn quần áo thường do binh lính tự chuẩn bị hoặc do gia đình họ gửi đến, dẫn đến sự đa dạng về màu sắc vải nhuộm.

Một cách lý giải khác: Trong chiến tranh, việc mặc màu sắc đa dạng giúp phân biệt binh lính ở các đơn vị khác nhau (kỵ binh, bộ binh, cung thủ, xe binh), việc chỉ huy cũng dễ dàng hơn. Màu sắc cũng được sử dụng để phân loại cấp bậc. Tướng lĩnh thường có bộ giáp phức tạp, chi tiết và có thể màu sắc rực rỡ hơn để phân biệt với binh lính thông thường. Trang phục của binh sỹ thường đơn giản, mộc mạc hơn, tập trung vào chức năng chiến đấu.

Mặc dù các bức tượng nung này khi được tạo ra đã có nhiều màu sắc khác nhau và được giữ gần như nguyên vẹn trong lòng đất hơn 2.000 năm, nhưng sau khi được khai quật, chúng ngay lập tức bị oxy hóa

Giám đốc khu bảo tồn lặng mộ của Tần Thủy Hoàng cho biết: "Thực chất mỗi bức tượng đều có màu sắc nhưng sau khi khai quật chỉ 15 giây, chúng bắt đầu biến đổi, 4 phút sau thì gặp hiện tượng thoát nước, cong vênh, thậm chí là rơi rụng". Đó là lý do ngày nay, chúng ta chủ yếu thấy chúng có màu nâu đất và xám tro.