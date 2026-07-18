Phạt hai bố con thả diều ở khu vực cấm của sân bay Cát Bi

(VTC News) -

Công an phường Hải An (Hải Phòng) vừa xác minh, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4,6 triệu đồng đối với ông L.X.Đ. (sinh năm 1962) và con trai là L.V.T. (sinh năm 1992), trú tại phường Hải An về hành vi thả diều trong khu vực cấm.

Công an phường Hải An xử phạt vi phạm hành chính 4,6 triệu đồng đối với ông L.X.Đ. và L.V.T.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/6, Công an phường Hải An phát hiện hai người này cùng thả một chiếc diều sáo trước cửa nhà. Chiếc diều có chiều dài khoảng 3,2m, bọc vải màu đỏ đen, gắn bộ sáo tre gồm 7 ống sáo và một đèn LED 2 màu đỏ - xanh, sử dụng dây cước để thả.

Sân bay Quốc tế Cát Bi nằm trên địa phận phường Hải An. Theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/20920 của Chính phủ, toàn bộ phường Hải An thuộc vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Cũng liên quan đến loại vi phạm này, khoảng 22h23 ngày 6/6, trên hành trình TP.HCM - Hải Phòng, khi đang ở vị trí đỗ số 16 tại sân bay Cát Bi, tổ lái chuyến bay của Vietnam Airlines thông báo phát hiện một vật thể bay ở độ cao khoảng 200 - 300 feet (60-90m) gần khu vực đường cất hạ cánh.

Ngay sau đó, kiểm soát viên không lưu dùng ống nhòm quan sát và phát hiện vật thể phát sáng, di chuyển lên xuống và từ trái sang phải. Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân bay Cát Bi lập tức kích hoạt quy trình phối hợp xác minh, xử lý hoạt động của vật thể bay trong khu vực cấm và hạn chế bay.

Đến 23h54, Ban Chỉ huy quân sự phường Hải An xác định vật thể bay là diều sáo gắn đèn. Sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng thông báo chiếc diều đã được kéo xuống.

Lúc 0h ngày 7/6, tổ lái chuyến bay Hải Phòng - TP.HCM xác nhận không còn quan sát thấy vật thể bay; lực lượng kiểm soát không lưu cũng xác nhận tình trạng tương tự qua quan sát trực tiếp.

Sau khi tổng hợp thông tin, Tổ an toàn đường cất hạ cánh quyết định cho sân bay Cát Bi trở lại hoạt động bình thường. Sự việc khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, gồm 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành và 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng sang sân bay dự bị.