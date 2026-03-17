Xử lý người thả diều gây ảnh hưởng 4 chuyến bay tại Sân bay Cát Bi

Sáng 17/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an thành phố) xác định được người điều khiển chiếc diều carbon bay gần đường cất hạ cánh Sân bay Cát Bi, khiến 4 chuyến bay phải đổi hướng bay hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Thiết bị bay không người lái cách máy bay khoảng 60m. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định người vi phạm là Đ.T.D (SN 1998, trú tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh, TP Hải Phòng). Đ.T.D. điều khiển diều carbon chiều dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay ở độ cao khoảng 400m, chiều dài thả dây khoảng 700m hướng về phía đồi Thiên Văn, phường Kiến An, Hải Phòng.

Tối 15/3, Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) nhận được phản ánh của tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy Sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Đến 0h35 ngày 16/3, hoạt động bay tại Cát Bi được khôi phục bình thường.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ, diều, diều gắn đèn led... gần sân bay khi chưa được cấp phép.

Nếu vi phạm có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; khi phát hiện thiết bị bay không người lái, vật thể bay lạ hoặc các hành vi có dấu hiệu đe dọa đến hoạt động bay tại khu vực sân bay cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng.