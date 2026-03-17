Lộ diện vật thể xâm nhập sân bay Cát Bi: Cục Hàng không họp khẩn để xử lý

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Quản lý cảng (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, vật thể gây ảnh hưởng đến sân bay Cát Bi, làm nhiều chuyến bay phải chuyển hướng đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý là diều sáo lắp đèn nháy. Tuy nhiên phi công trước đó báo cáo là drone. "Hiện Cục Hàng không đang tiếp tục điều tra, xác minh chính xác đó là vật thể gì", ông Dương nói.

Ông Dương cũng cho biết cuộc họp sáng nay của Cục Hàng không nhằm đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần khu vực sân bay sau sự cố xảy ra tại sân bay Cát Bi khiến một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Cụ thể, tập trung rà soát tình hình UAV/drone hoạt động trái phép trong vùng cấm bay của các sân bay thời gian qua, đồng thời xem xét phương án, quy trình phối hợp xử lý giữa các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn bay.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 15/3, tổ bay chuyến VJC280 trong quá trình hạ cánh đã phát hiện một thiết bị nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay. Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 khi đang ở vị trí đỗ cũng báo cáo quan sát thấy một vật thể nghi là drone phát sáng ở độ cao khoảng 300m, cách sân bay khoảng 7 - 8km.

Sân bay Cát Bi. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Ngay sau khi nhận được thông tin từ kiểm soát viên không lưu, sân bay Cát Bi đã kích hoạt tổ an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời thông báo cho các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, xác minh. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cũng kích hoạt lực lượng tại các phường trong khu vực để tổ chức quan sát, xác định nguồn gốc vật thể bay.

Trong thời gian chờ xác minh, hoạt động khai thác tại sân bay bị ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể, 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong khi 5 chuyến bay khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch.

Qua kiểm tra sau đó, lực lượng phòng không - không quân không phát hiện thêm vật thể bay bất thường trong khu vực. “Tại sân bay Cát Bị sau khi nghi drone xuất hiện đã tạm dừng các chuyến bay, nhưng sau khoảng 60 phút kiểm tra không thấy vật thể lạ xuất hiện nữa thì máy bay cất cánh và sân bay hoạt động bình thường", ông Dương nói.

Ông Dương cũng nhấn mạnh ngành hàng không khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam trong khu vực sân bay và vùng phụ cận khi chưa được cấp phép. "Chỉ một phút sử dụng sai quy định có thể khiến hàng trăm hành khách đối mặt rủi ro an toàn, gây thiệt hại lớn cho hãng hàng không và người đi lại, đồng thời người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ”, đại diện Cục Hàng không dẫn giải.

Sự việc xảy ra tại sân bay Cát Bi đã tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hàng không, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn bay.

Trước đó, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện trên đường bay ở cự ly 3-12 hải lý, độ cao từ 1.000 đến 3.800 feet (1 feet = 30,48 cm).

Các vụ việc buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị. Nhà chức trách hàng không đánh giá thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành có sân bay, đề nghị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hoạt động bay. Nhà chức trách nhận định các vụ việc có xu hướng tái diễn, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hàng không dân dụng và an ninh quốc gia.