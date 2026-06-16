(VTC News) -

Cuộc thi Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2026 được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, UBND TP.HCM đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc họp báo, Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo sáng tạo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc Việt.

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc họp báo.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030, qua đó góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua các mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn chất liệu văn hóa và di sản dân tộc trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo. Từ “Đi để trở về” của Biti’s Hunter, “Mãnh liệt tinh thần Việt” của VinFast đến “Sải cánh vươn cao di sản Việt” của Vietnam Airlines, …, nhiều chiến dịch đã góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Đặc biệt, tại Vạn Xuân Awards 2025, hạng mục cao nhất Grand Prix đã được trao cho “Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp cùng Zeit Media thực hiện. Chiến dịch ghi dấu ấn nhờ ý tưởng sáng tạo nổi bật, giá trị thẩm mỹ cao, hiệu quả truyền thông rõ nét cùng tác động xã hội tích cực, qua đó thể hiện tinh thần đổi mới và vai trò tiên phong của quảng cáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Họp báo phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Năm 2026, Vạn Xuân Awards lựa chọn chủ đề “Văn hoá khơi nguồn thịnh vượng”, mở ra hành trình khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính sáng tạo hiện đại. Tinh thần văn hóa không chỉ được nhìn như chất liệu truyền thống, mà còn trở thành nguồn cảm hứng kết nối cảm xúc công chúng và phản ánh nhịp sống đương đại.

Ông Trần Việt Tân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, đồng Phó Ban Tổ chức nhận định, giải thưởng đang từng bước trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo. Đặc biệt, đây còn là môi trường quan trọng để phát hiện, kết nối và ươm mầm thế hệ trẻ - lực lượng sẽ góp phần định hình diện mạo ngành Quảng cáo Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững.

“Chính giá trị cốt lõi, tính thực tiễn cùng cách tổ chức chuyên nghiệp đã tạo nên sức hút bền vững cho Vạn Xuân Awards trong nhiều năm qua. Điều đó cho thấy giải thưởng đang từng bước khẳng định uy tín và góp phần nâng tầm vị thế ngành Quảng cáo Việt Nam trong khu vực”, ông Trần Việt Tân nhấn mạnh.

Từ tháng 6 - 11/2026, Ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tiếp nhận tác phẩm dự thi và tổ chức chấm chọn giải thưởng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại TP.HCM.