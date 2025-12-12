Mỹ Tâm cùng loạt sao Việt khuấy động concert Vạn Xuân Awards 2025

(VTC News) -

Lễ vinh danh và trao giải Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là sự kiện được mong chờ nhất năm đã chính thức trở lại với nguồn năng lượng bùng nổ, hứa hẹn mang đến đại tiệc rực rỡ nhất mùa lễ hội Noel - Tết 2025.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và chỉ đạo, phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức.

Trong chuỗi hoạt động Concert Vạn Xuân Awards diễn ra từ 18-21/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM, Gala Night 19/12 trở thành tâm điểm khi quy tụ celeb, diễn viên, KOL/KOC cùng các chuyên gia sáng tạo hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Dàn line-up V-pop xác nhận biểu diễn tại Concert Gala Night Vạn Xuân Awards 2025

Đặc biệt, sự góp mặt của Mỹ Tâm tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm. “Họa Mi Tóc Nâu” tại một sự kiện vinh danh sáng tạo quốc gia như Vạn Xuân Awards khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi những màn trình diễn cảm xúc - dấu ấn đã làm nên thương hiệu của cô suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

Bên cạnh Mỹ Tâm, các nghệ sĩ Đông Nhi, Isaac, Hòa Minzy, Rhyder, Lil’ Wuyn… hứa hẹn khuấy động sân khấu với loạt hit từng “làm mưa làm gió” V-pop, mang đến một không khí trẻ trung, bùng nổ đầy năng lượng.

Song song đó, Phan Mạnh Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ dẫn dắt người xem vào không gian tự sự đầy cảm hứng - nơi âm nhạc kể lại hành trình của đam mê, tình yêu, gia đình và sự bền bỉ với nghề.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gắn liền với thanh xuân khán giả đến các tên tuổi trẻ được yêu thích nhất hiện nay, hứa hẹn tạo nên một đêm thăng hoa giàu cảm xúc giữa lòng thành phố.

Không chỉ là một concert, Vạn Xuân Awards 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tôn vinh những tài năng sáng tạo xuất sắc - những người đứng sau các chiến dịch truyền thông đột phá, góp phần định hình diện mạo mới cho ngành quảng cáo Việt Nam.

Việc lựa chọn Phố đi bộ Nguyễn Huệ làm không gian tổ chức càng tăng tính kết nối cộng đồng, đưa âm nhạc, sáng tạo và văn hóa hòa quyện giữa trung tâm Sài Gòn sôi động.

Visual mãn nhãn, âm nhạc cực cháy và những khoảnh khắc vinh danh truyền cảm hứng sẽ biến từng phút bạn có mặt thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Hãy lưu lại và chia sẻ ngay sự kiện “có một không hai” - nơi bạn không chỉ xem, mà cháy vibe truyền cảm hứng - sống trọn khoảnh khắc sáng tạo thăng hoa của cả ngành!

Minigames: Khoe Idol liền tay - Vé Concert Vạn Xuân Awards 2025 về ngay

[MINIGAME] Khoe Idol liền tay - Vé Concert về ngay! Chỉ cần 3 bước cực kỳ đơn giản, khoe idol bạn mê nhất là có cơ hội rinh vé liền tay: +Bước 1: Like trang Fanpage Giải thưởng Quảng Cáo Sáng Tạo Việt Nam https://www.facebook.com/giaithuongquangcaosangtaovietnam; +Bước 2: Comment hình idol bạn yêu thích, kèm lý do bạn “đu” tới tận bây giờ; +Bước 3: Thả tim, share bài viết công khai và tag tối thiểu 3 người bạn cùng “vào team quẩy”; Sau khi minigame kết thúc, 30 bình luận hợp lệ có lượt tương tác cao nhất và đáp ứng tiêu chí sẽ nhận ngay 30 vé tham dự concert, kèm nhiều phần quà độc quyền. Thời gian tham gia: Đến hết 15/12/2025. Thời gian công bố: 16/12/2025 Hotline: 091.123.0024. Email: info@vanxuanawards.com