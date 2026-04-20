Pakistan chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran

An ninh đang được thắt chặt ở Islamabad khi Pakistan chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra giữa Mỹ và Iran, bất chấp sự không chắc chắn về việc liệu cuộc đàm phán có được tiến hành hay không.

Chính quyền Islamabad cũng thông báo về việc đóng cửa nhiều tuyến đường và hạn chế giao thông trên khắp thủ đô và tại thành phố Rawalpindi lân cận. Hàng rào dây thép gai được giăng gần khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, toàn bộ khách mời được yêu cầu rời đi.

Lực lượng an ninh đặt dây thép gai trên con đường bị phong tỏa dẫn đến khách sạn Serena trong khu vực Vùng Đỏ của Islamabad. (Ảnh: Getty)

Công nhân vệ sinh đang quét dọn con đường gần khách sạn Serena ở Islamabad. (Ảnh: Getty)

Binh sĩ quân đội Pakistan tuần tra gần khách sạn Serena, địa điểm diễn ra giai đoạn hai của cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran do Pakistan đăng cai. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Pakistan điều tiết giao thông trên con đường dẫn đến khách sạn Serena. (Ảnh: Reuters)

Một binh sĩ thuộc quân đội Pakistan đứng gác trên con đường dẫn đến khách sạn Serena. (Ảnh: Reuters)

Công nhân đang dựng rào chắn tại D Chowk gần Phủ Tổng thống khi Pakistan chuẩn bị đón tiếp Mỹ và Iran cho giai đoạn đàm phán hòa bình thứ hai. (Ảnh: Reuters)