Ông Kim Jong-un và con gái trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa mang đầu đạn chùm

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ phát hiện ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên hôm 19/4. Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố cũng cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đang quan sát vụ phóng thử.

Cuộc thử nghiệm lần này liên quan đến loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra cải tiến, trong đó một số quả mang đầu đạn chùm được tiến hành trước đó một ngày. Mục tiêu là hòn đảo ở cách thao trường khoảng 136 km, các tên lửa đánh trúng đích và bao trùm khu vực rộng gần 13 ha.

Nhà lãnh đạo Triều Tiền cùng con gái đang giám sát vụ phóng tên lửa. (Ảnh: AP)

Ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về vụ phóng. "Điều này có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động quân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công mật độ cao", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

Trong lần phóng thử hồi đầu tháng, Triều Tiên cũng thử nghiệm tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-11 Ka mang đầu đạn chùm mà nước này tuyên bố "có thể biến mọi mục tiêu có diện tích từ 6,5 đến 7 ha thành tro bụi".

Triều Tiên từng nhiều lần thử nghiệm đầu đạn bom chùm trước đây. Nhưng các nhà quan sát cho rằng cuộc chiến với Iran có thể đã thúc đẩy Triều Tiên phô trương khả năng sở hữu bom chùm và đẩy nhanh nỗ lực phát triển chúng tốt hơn trong thời gian gần đây.

Kể từ khi nỗ lực ngoại giao hạt nhân giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019, Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và sở hữu loạt vũ khí công nghệ cao.

Trong số đó có tên lửa hạt nhân đa đầu đạn, vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Việc sở hữu chúng sẽ làm tăng đáng kể khả năng Triều Tiên đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ ngoại giao với ông Kim Jong-un nhưng phía Triều Tiên để ngỏ khả năng đối thoại và kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán.