OPPO Reno 16 Series 5G nâng cấp camera AI, có màn hình rời gắn lưng

(VTC News) -

Tại sự kiện ra mắt OPPO Reno16 Series 5G tại thị trường Việt Nam, OPPO Bubble đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo người dùng công nghệ. Phụ kiện này chỉ nặng khoảng 35 g, có thể gắn trực tiếp vào mặt lưng điện thoại thông qua cơ chế hít từ tính. Thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 1,73 inch, hoạt động như một màn hình phụ hiển thị hình ảnh theo thời gian thực từ camera sau.

OPPO Bubble trở thành trợ lý chụp ảnh cho người dùng.

Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh khung hình để selfie hoặc chụp ảnh nhóm bằng cụm camera chính thay vì camera trước, giúp tận dụng chất lượng hình ảnh cao hơn. Bubble còn hỗ trợ hiển thị kính ngắm và điều khiển chụp ảnh từ xa ở khoảng cách lên đến 10 m, phù hợp với nhu cầu quay vlog, sáng tạo nội dung hoặc chụp ảnh độc lập.

Ngoài vai trò hỗ trợ nhiếp ảnh, Bubble còn được OPPO định hướng như một phụ kiện thời trang. Người dùng có thể kết hợp thiết bị với dây đeo hoặc móc khóa, đồng thời tùy biến giao diện hiển thị bằng hình ảnh, văn bản và hiệu ứng động thông qua ứng dụng chuyên dụng để tăng khả năng cá nhân hóa.

OPPO Bubble cũng “biến hoá” thành phụ kiện thời trang.

Trong khi đó, Reno16 Series 5G, gồm ba phiên bản Reno16 Pro 5G, Reno16 5G và Reno16 F 5G tiếp tục được OPPO nâng cấp về thiết kế, hệ thống camera, pin và các tính năng AI, hướng đến nhóm người dùng yêu thích sáng tạo nội dung.

Sản phẩm có thiết kế Hành Tinh 3D, ứng dụng công nghệ HoloVerse 3D tạo hiệu ứng nổi khối trên mặt lưng theo từng góc nhìn.

Toàn bộ Reno16 Series được trang bị màn hình LTPS AMOLED hỗ trợ tần số quét lên đến 144 Hz, công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 3.840 Hz giúp giảm mỏi mắt. Trong đó, Reno16 Pro và Reno16 sở hữu màn hình 6,32 inch, còn Reno16 F có màn hình 6,57 inch.

Máy sở hữu thiết kế nguyên khối, khung viền kim loại, chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K tuỳ phiên bản.

Về khả năng nhiếp ảnh, OPPO tiếp tục xem đây là điểm mạnh của Reno16 Series khi lần đầu tiên camera tele chân dung 50 MP với tiêu cự 85 mm và zoom quang học 3,5x được trang bị trên toàn bộ dòng sản phẩm. Cả ba phiên bản cũng đều sở hữu camera selfie góc siêu rộng 50 MP, giúp chụp nhóm thuận tiện hơn.

Riêng Reno16 Pro được nâng cấp với camera chính 200 MP tích hợp chống rung quang học OIS, cho phép cắt cúp ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết cao.

Máy còn tích hợp tính năng Pop Cam với chín bộ lọc lấy cảm hứng từ máy ảnh kỹ thuật số Y2K, phim chụp lấy liền và hiệu ứng hở sáng. Khi kết hợp với AI Flash 3.0, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh mang phong cách retro ngay trên điện thoại.

Bên cạnh đó, ứng dụng Ảnh cũng được bổ sung loạt tính năng AI mới. AI Remix Collage cho phép AI tự động tách chủ thể, tạo nhãn dán động từ Motion Photo hoặc video ngắn có thời lượng tới 6 giây, sau đó ghép nhiều lớp ảnh, video và sticker để tạo thành các đoạn phim ngắn hoặc video 4K.

Tính năng Popout 2.0 cũng được nâng cấp khi AI có thể nhận diện đa dạng chủ thể, từ con người, vật nuôi đến công trình kiến trúc hay đồ vật. Người dùng có thể ghép tối đa chín bức ảnh trong cùng một bố cục, trong đó hỗ trợ ba ảnh động hoặc chín ảnh tĩnh để tạo hiệu ứng không gian ba chiều.

Khả năng quay video cũng được cải thiện với chế độ Video 4K tự động cân bằng khung hình, giúp giữ đường chân trời luôn ổn định khi di chuyển. Tính năng Video Hiển thị kép 2.0 cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các ống kính trong quá trình ghi hình, đồng thời kết hợp hệ thống chống rung mới nhằm mang lại chất lượng video ổn định hơn.

Điểm nhấn đầu tiên trên Reno16 Series là ngôn ngữ Thiết kế Hành Tinh 3D.

Về phần mềm, Reno16 Series chạy ColorOS 16 trên nền tảng Android 16 với nhiều tính năng AI được tích hợp sẵn. Đây cũng là lần đầu dòng Reno xuất hiện nút bấm vật lý AI Snap Key, đóng vai trò là phím tắt truy cập AI Mind Space – không gian lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân bằng AI.

Phiên bản Reno16 Pro sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 Super, Reno16 trang bị Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, còn Reno16 F sử dụng MediaTek Dimensity 7300-Energy. Dung lượng RAM tối đa 12GB cùng bộ nhớ trong lên đến 256GB.

Bộ đôi Reno16 Pro và Reno16 5G sở hữu pin 6.700mAh, trong khi Reno16 F 5G tích hợp pin 7.000mAh. Toàn bộ dòng máy đều hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC 80W. Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn tích hợp công nghệ AI LinkBoost 4.0, giúp duy trì tín hiệu mạng ổn định, giảm độ trễ khi chơi game, xem phim hay gọi video.

OPPO ra mắt bộ đôi tai nghe không dây Enco Air5s và Enco Air5.

Cũng tại sự kiện, OPPO giới thiệu bộ đôi tai nghe không dây Enco Air5s và Enco Air5. Cụ thể, Enco Air5s là mẫu tai nghe half-in-ear đầu tiên của OPPO tích hợp chống ồn chủ động (ANC), kết hợp màng loa 12 mm, EQ tùy chỉnh 10 băng tần, tính năng dịch thuật AI và thời lượng pin lên đến 48 giờ.

Trong khi đó, Enco Air5 được trang bị khả năng khử ồn chủ động lên đến 52 dB, hệ thống ba micro AI hỗ trợ đàm thoại, màng loa 12 mm cho âm bass mạnh cùng thời lượng pin tối đa 54 giờ, hướng đến nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Tại thị trường Việt Nam, Reno16 Pro 5G có giá 25,99 triệu đồng, Reno16 5G giá 18,99 triệu đồng, Reno16 F 5G có giá từ 14,99 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ.

Phụ kiện OPPO Bubble được bán với giá 2,49 triệu đồng. Trong khi Enco Air5s và Enco Air5 có giá lần lượt 2,29 triệu đồng và 1,59 triệu đồng.