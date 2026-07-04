Mã độc ngụy trang dịch vụ AI nhắm vào doanh nghiệp tăng gấp 7 lần

(VTC News) -

Báo cáo mới nhất từ hãng bảo mật Kaspersky cho thấy các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại núp bóng công cụ AI đang bùng phát với tốc độ phi mã. Cụ thể, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, hệ thống của đơn vị này đã chặn đứng hơn 33.300 vụ tấn công sử dụng mồi nhử AI trên toàn cầu, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, làn sóng này đã ghi nhận hơn 1.800 vụ, tăng kỷ lục gần 7 lần so với năm ngoái.

Ba công cụ trí tuệ nhân tạo bị tội phạm mạng giả mạo nhiều nhất tại khu vực để làm bẫy dụ người dùng cài đặt lên thiết bị là ChatGPT (chiếm 44%), DeepSeek (33%) và Claude (11%). Ngoài ra, công cụ OpenClaw mới nổi trong năm nay cũng liên tục bị lợi dụng.

Tin tặc lợi dụng nhu cầu sử dụng AI để tấn công doanh nghiệp.

Phần lớn mã độc giả danh dịch vụ AI này thuộc dòng Trojware. Chúng ẩn mình tinh vi dưới dạng các tệp tin tải về vô hại nhằm lừa nạn nhân (thường nhắm vào nhân viên của các doanh nghiệp, tổ chức) cài đặt, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, tải thêm mã độc khác hoặc trực tiếp đánh cắp, tống tiền và xóa sửa dữ liệu cốt lõi của doanh nghiệp.

Bên cạnh mồi nhử AI, các ứng dụng nhắn tin và hội nghị trực tuyến quen thuộc như Telegram, WhatsApp, hay Zoom vẫn là kênh phát tán mã độc lớn với gần 415.000 vụ tấn công bị ngăn chặn trong cùng kỳ.

Chuyên gia bảo mật Vasily Kolesnikov từ Kaspersky khuyến cáo, trước xu hướng nhân viên tự ý sử dụng các công cụ AI công khai vào quy trình làm việc, doanh nghiệp cần kiểm tra nghiêm ngặt địa chỉ website và liên kết trước khi tải phần mềm.

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định: “Với việc chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp tại Đông Nam Á, khối SME luôn là ’miếng mồi ngon‘ của tội phạm mạng do hạn chế về nguồn lực phòng vệ. Các doanh nghiệp trong khu vực phải sớm đầu tư giải pháp bảo mật tự động hóa và đào tạo nhận thức an ninh mạng cho nhân sự để tự bảo vệ mình”.