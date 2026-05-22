Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án giữ biểu tượng cổng Parabol

Trước thông tin mở rộng đường Giải Phóng khiến diện tích phía trước trường bị thu hẹp, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định sẽ bảo tồn hình ảnh cổng Parabol bằng phương án phù hợp, coi đây là biểu tượng không thể tách rời của nhà trường.

Tại buổi gặp mặt cựu giáo chức diễn ra ngày 21/5, GS. Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ về định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, trong đó có nội dung liên quan đến việc giữ gìn cổng Parabol – biểu tượng quen thuộc của nhiều thế hệ Bách khoa.

Theo GS. Lê Anh Tuấn, Hà Nội hiện có chủ trương mở rộng đường Giải Phóng, khiến phần đất phía trước trường sẽ bị thu hẹp tới khu vực nhà C9. Điều này đặt ra yêu cầu điều chỉnh không gian và hạ tầng trong khuôn viên trường.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định sẽ tính toán kỹ lưỡng để bảo tồn biểu tượng cổng Parabol, dù bằng phương án xây mới hay dịch chuyển vị trí.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam”, GS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ tính toán phương án để giữ gìn biểu tượng cổng Parabol. (Ảnh: HUST)

Cổng Parabol từ lâu không chỉ là công trình kiến trúc đặc trưng mà còn được xem là dấu nhận diện của trường Bách khoa. Trong nhiều năm, hình ảnh cổng Parabol xuất hiện trong lễ tốt nghiệp, ảnh kỷ yếu, các hoạt động truyền thống và trở thành ký ức quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh câu chuyện bảo tồn biểu tượng truyền thống, lãnh đạo Nhà trường cũng cho biết Đại học Bách khoa Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về chiến lược, tổ chức và không gian đào tạo.

Ngoài cơ sở hiện tại tại Hà Nội, nhà trường dự kiến phát triển thêm cơ sở rộng 63 ha tại Hưng Yên và một không gian khác quy mô 50 ha tại Hòa Lạc. Với định hướng quy mô khoảng 45.000 sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á.

Trong bối cảnh mở rộng quy hoạch và phát triển hạ tầng, cam kết giữ gìn cổng Parabol được xem là nỗ lực của nhà trường nhằm bảo tồn những giá trị mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử và bản sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội suốt nhiều thập kỷ.