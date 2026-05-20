Những thử thách chờ đón tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Theo Petrovietnam, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh năng lượng ngày càng quyết liệt, chuyển dịch năng lượng diễn ra sâu rộng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia ngày càng cao thì vai trò của CEO không đơn thuần là quản trị doanh nghiệp theo nghĩa truyền thống.

Đó là vai trò của một “nhạc trưởng” điều phối hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng quy mô lớn; một “đầu tàu” dẫn dắt con tàu Petrovietnam thích ứng, bứt phá và kiến tạo động lực phát triển mới.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường. (Ảnh: PVN)

Hiện tập đoàn đang cùng lúc đối mặt với nhiều bài toán lớn và đây cũng là thử thách của ông Lê Mạnh Cường.

Đó là yêu cầu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác trong bối cảnh các mỏ truyền thống suy giảm tự nhiên; là áp lực bảo đảm nguồn cung khí cho điện và công nghiệp; là nhu cầu đầu tư các dự án năng lượng quy mô lớn với yêu cầu công nghệ ngày càng cao; là sức ép cạnh tranh trong thị trường năng lượng mở; đồng thời là yêu cầu tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh, hướng tới các mục tiêu giảm phát thải...

Những nhiệm vụ đó đòi hỏi CEO không chỉ giỏi quản trị doanh nghiệp, mà còn cần bản lĩnh của người dẫn dắt trong môi trường nhiều biến động và áp lực.

Một trong những yêu cầu lớn nhất đối với Petrovietnam hiện nay là nâng cao năng lực thực thi chiến lược. Từ các định hướng lớn về phát triển công nghiệp khí, mở rộng chuỗi điện - khí LNG, đầu tư năng lượng tái tạo, phát triển hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao đến xây dựng các trung tâm năng lượng tích hợp... tất cả đều cần được chuyển hóa thành các chương trình hành động cụ thể, có tiến độ, có nguồn lực và có hiệu quả thực chất.

Ở một góc độ khác, Petrovietnam còn phải thực hiện vai trò nòng cốt trong nền kinh tế khi đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trên biển.

Hơn 30 năm gắn với ngành dầu khí

Ông Lê Mạnh Cường sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong hơn 30 năm gắn bó trong ngành dầu khí, ông Lê Mạnh Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ công tác trực tiếp trên các phương tiện thăm dò dầu khí đến quản lý thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh, quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp quy mô lớn. Trong đó có thời gian dài công tác và trưởng thành tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Năm 1995, ông Lê Mạnh Cường bắt đầu làm việc trực tiếp trên các phương tiện thăm dò, khai thác trên biển thuộc Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định cho tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường. (Ảnh: PVN).

Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTSC, đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác, qua đó tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông cũng đã lãnh đạo PTSC đi đầu trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, phát triển chuỗi cung ứng, xuất khẩu các dịch vụ, sản phẩm cho các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi hàng đầu trên thế giới.

Tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam cho đến khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc tập đoàn.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó có thăm dò khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dịch vụ dầu khí - lĩnh vực đột phá trong chiến lược phát triển; cùng các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Đặc biệt, ông Cường được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng của quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Cường cam kết sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới; củng cố vai trò nòng cốt của PVN trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Hiện ban lãnh đạo PVN gồm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch HĐTV. Các thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Bùi Minh Tiến, Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh và Trần Hồng Nam.

Ban điều hành tập đoàn hiện có ông Lê Mạnh Cường làm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên, Đỗ Chí Thanh, Cao Hoài Dương và Phan Tử Giang.