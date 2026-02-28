Ông Kim Jong-un cùng con gái thử nghiệm súng bắn tỉa thế hệ mới của Triều Tiên

(VTC News) -

Theo báo Rodong Sinmun ngày 28/2, ông Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae đã trực tiếp trao tặng các khẩu súng bắn tỉa mới do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển cho các quan chức chủ chốt và sĩ quan quân đội cấp cao tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Sau nghi thức trao tặng, ông Kim cùng con gái tham gia trải nghiệm buổi bắn đạn thật tại thao trường.

Trong buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi mẫu vũ khí mới là “vũ khí tuyệt vời”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cán bộ đã “trung thành hoàn thành nhiệm vụ lịch sử mà Đảng, đất nước và nhân dân giao phó” trong 5 năm qua.

Con gái ông Kim Jong-un tham gia thử nghiệm súng bắn tỉa thế hệ mới. (Nguồn: Rodong Sinmun)

“Như đã được công bố trước đó, khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới do Học viện Khoa học Quốc phòng phát triển và sản xuất thực sự là một vũ khí tuyệt vời. Món quà này thể hiện sự đánh giá cao của tôi về lòng tận tụy phi thường của các đồng chí đối với đất nước và nhân dân, đồng thời là sự thể hiện niềm tin tuyệt đối của tôi vào các đồng chí”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim phát biểu.

Truyền thông nhà nước công bố nhiều hình ảnh cho thấy con gái ông trực tiếp tham gia diễn tập bắn tỉa. Một số bức ảnh khác ghi lại cảnh cô quan sát mục tiêu bằng ống nhòm khi cha mình thực hiện bài bắn.

Đáng chú ý, em gái nhà lãnh đạo, bà Kim Yo-jong, người vừa được thăng chức trong cơ cấu Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa mới, cũng xuất hiện trong sự kiện và nhận súng bắn tỉa như một món quà khen thưởng dành cho các lãnh đạo chủ chốt.

Ông Kim Jong-un thử nghiệm súng bắn tỉa cùng con gái. (Nguồn: Rodong Sinmun)

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của con gái ông Kim trong các hoạt động quân sự và chính trị cũng làm dấy lên nhiều suy đoán về vấn đề kế nhiệm.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2022, khi cùng cha thị sát một bãi phóng tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, số lần xuất hiện của Kim Ju-ae trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tăng dần, biến cô từ một bé gái lặng lẽ bên cạnh cha mình thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn của quốc gia.

Gần đây, KCNA công bố các bức ảnh cho thấy con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Ju-ae đứng cạnh cha và các lãnh đạo quân đội cấp cao trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.