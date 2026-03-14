Triều Tiên phóng 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện vật thể có thể là tên lửa đạn đạo rơi xuống biển. Đài NHK đưa tin thêm vật thể này dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, Triều Tiên ra biển Nhật Bản vào khoảng 13h20 (4h30 GMT).

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa từ tàu hỏa của Triều Tiên công bố hồi tháng 1. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Đây là lần thứ ba Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay.

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận quân sự mùa xuân mang tên "Lá chắn Tự do" kéo dài từ ngày 9/3 đến ngày 19/3, với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ. Đây là cuộc tập trận thường xuyên bị Triều Tiên chỉ trích là "mô phỏng hoạt động xâm lược".

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong từng cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc "có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi".

Bà Kim Yo-jong cho rằng cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm quan trọng khi "xung đột nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới". Bà nói thêm tình hình này xảy ra là do "những hành động liều lĩnh" của một số bên.

Hôm 12/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cũng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington để thảo luận về cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên. Theo ông Kim Min-seok, ông Trump rất mong muốn có cơ hội để ngồi xuống đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Triều Tiên từng tiến hành thử nghiệm phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm phát triển phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân, mà nước này được cho là đã chế tạo thành công.