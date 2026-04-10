Ông Khuất Việt Hùng thôi giữ chức Chủ tịch Hanoi Metro theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 9/4, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Khuất Việt Hùng đảm nhận chức Chủ tịch Hanoi Metro từ tháng 12/2024.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Theo Quyết định 1389 của UBND TP Hà Nội, cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội đối với ông Khuất Việt Hùng (SN 1974), để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/4/2026.

UBND TP Hà Nội giao ông Lê Bằng An (SN 1975), thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội, phụ trách Hội đồng thành viên công ty cho đến khi UBND thành phố kiện toàn, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định.

Tháng 12/2024, Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - đến nhận công tác tại Công ty Hanoi Metro, giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên Hanoi Metro. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Khuất Việt Hùng là 5 năm.

Công ty Hanoi Metro được TP Hà Nội thành lập năm 2014, hoạt động chính là quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn. Hiện nay, Hanoi Metro hiện chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, vận hành và khai thác 2 tuyến đường sắt đô thị gồm Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội.