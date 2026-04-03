Rào chắn thi công metro số 5, Đại lộ Thăng Long tắc dài

Từ 20/3/2026 đến 20/3/2027, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Km3+009 đến Km3+704) nhằm phục vụ thi công khu gian S6 - S7 của tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Theo đó, đoạn tuyến dài gần 700m được dựng rào chắn để thi công. Mỗi chiều đường tạm thời bị chiếm dụng một làn rộng 3,75m tính từ dải phân cách giữa. Phần mặt đường còn lại được tổ chức lại, tận dụng cả làn dừng khẩn cấp để đảm bảo lưu thông, với bề rộng dao động khoảng 9 - 10 m mỗi chiều.
Do điều kiện thi công, các xe khi đi qua khu vực này phải giảm tốc độ tối đa xuống 60km/h, thay vì mức 80-100km/h như trước đây. Đồng thời, lực lượng chức năng cho phép xe sử dụng làn dừng khẩn cấp để duy trì khả năng lưu thông qua khu vực rào chắn.
Việc thu hẹp mặt đường và giảm tốc độ đã khiến áp lực giao thông gia tăng rõ rệt. Trong những ngày gần đây, tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt từ khu vực hầm chui Trung Hòa đến cầu vượt Mễ Trì.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, thay vì lưu thông trên tuyến chính, nhiều xe tải và container đã chuyển xuống đường gom để tránh khu vực thi công.
Lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường vốn dành cho giao thông nội bộ trở nên quá tải, dòng xe di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như dồn ứ.
Chị Nguyễn Lan (42 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ) cho biết tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện vài ngày gần đây và rõ rệt nhất vào giờ cao điểm. “Buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, xe đông hơn hẳn, đặc biệt là xe tải. Từ khi đoạn đường này rào chắn, tôi phải dậy sớm hơn trước khoảng 20-30 phút để có thể kịp đến công ty đúng giờ”, chị Lan nói.
Trong khi đó, anh Trần Văn Khánh, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến này, cho rằng việc lưu thông qua khu vực rào chắn đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải thận trọng hơn. “Mặt đường bị thu hẹp nên xe phải giảm tốc độ, nhất là khi vào giờ đông. Tuy vậy, hệ thống biển báo và đèn cảnh báo được bố trí khá rõ ràng, nếu chú ý quan sát từ xa thì vẫn có thể chủ động xử lý”, anh Khánh chia sẻ.
Tại khu vực thi công, hai làn đường đã được quây rào, bên trong các công nhân cùng máy móc đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch.
Theo yêu cầu, các nhà thầu phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và giao thông như phun nước chống bụi, đảm bảo vệ sinh công trường, duy trì hệ thống thoát nước và bảo vệ các công trình hạ tầng xung quanh.
Việc thi công được tổ chức theo phương thức “cuốn chiếu”, tăng cường nhân lực và thiết bị để rút ngắn thời gian, hạn chế tối đa tác động đến việc đi lại của người dân.
Trong thời gian thi công, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn và giảm tốc độ khi đi qua khu vực rào chắn để đảm bảo an toàn.
Dự án đường sắt đô thị số 5 (tuyến Văn Cao - Hòa Lạc) có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, dài khoảng 39,58 km (gồm 6,59 km đi ngầm và 32,99 km đi trên mặt đất và trên cao). Dự án đi qua 18 phường, xã của TP Hà Nội với 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao) và 2 depot.
Khi hoàn thành, tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội, kết nối khu vực trung tâm với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ hiện hữu.
Bình luận