Trực tiếp bóng đá Na Uy vs Senegal 8h ngày 23/6, bảng I World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Na Uy vs Senegal
Trận đấu giữa Na Uy và Senegal bắt đầu lúc 8h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Senegal mới nhất tại đây.
Na Uy 0 0 Senegal
Đội hình Na Uy vs Senegal
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Na Uy và Senegal được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 6h30 giờ Việt Nam).
Thông tin trận Na Uy đấu với Senegal (8h ngày 23/6)
Trận Na Uy đấu với Senegal thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Wilton Sampaio, người Brazil. Trận Na Uy vs Senegal được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6.
Sau lượt trận đầu tiên, Na Uy đứng đầu bảng nhờ thắng Iraq 4-1, còn Senegal chưa có điểm sau thất bại 1-3 trước Pháp.
Đây là lần đầu Na Uy và Senegal gặp nhau tại World Cup. Lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội diễn ra vào tháng 3/2006, khi Senegal thắng 2-1 trong trận giao hữu tại Dakar. Na Uy mới một lần gặp đại diện châu Phi ở World Cup, hòa Morocco 2-2 năm 1998.
Các mô hình dự đoán kết quả trận đấu đánh giá Na Uy nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Siêu máy tính cho đội bóng Bắc Âu 44,7% khả năng thắng, trong khi Senegal đạt 30,5%. Tỷ lệ hòa là 24,9%. Dù vậy, dữ liệu đi tiếp của Opta vẫn ghi nhận Senegal còn 56,5% cơ hội vượt qua vòng bảng, còn Na Uy đạt 98,6% sau trận ra quân thắng đậm.
Lực lượng, phong độ Na Uy trước trận gặp Senegal
Na Uy thắng Iraq 4-1 ở trận mở màn bảng I World Cup 2026. Erling Haaland ghi 2 bàn trong hiệp một. Leo Ostigard lập công ở phút 76. Bàn còn lại của Na Uy đến từ pha phản lưới của Aymen Hussein ở phút bù giờ. Bàn thua duy nhất của Na Uy là pha dứt điểm của Aymen Hussein phút 39.
Sau lượt trận đầu tiên, Na Uy có 3 điểm và hiệu số +3. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken đứng đầu bảng I, xếp trên Pháp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Opta thống kê Na Uy thắng 11 trận chính thức liên tiếp, ghi 50 bàn và thủng lưới 7 lần trong chuỗi này. Thất bại gần nhất của Na Uy là trận thua Áo 1-5 tại UEFA Nations League tháng 10/2024.
Erling Haaland có 57 bàn sau 51 trận cho đội tuyển Na Uy. Tiền đạo này ghi bàn trong 11 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển, với tổng cộng 22 bàn trong giai đoạn đó. Tính từ đầu năm 2023, Haaland ghi bàn ở 17 trong 20 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.
Ở trận gặp Iraq, Na Uy có 8 đường chuyền phá được tuyến phòng ngự đối phương. Martin Odegaard thực hiện 4 đường trong số đó. Đội trưởng Na Uy chuyền chính xác 41 trong 42 lần, hoàn thành cả 16 đường chuyền ở 1/3 cuối sân.
Về lực lượng, Na Uy không ghi nhận ca vắng mặt đáng kể trước trận gặp Senegal. David Moller Wolfe rời sân ở phút 73 trận gặp Iraq nhưng không gặp phải vấn đề đáng ngại. Julian Ryerson có dấu hiệu mỏi cơ sau trận và có đủ thời gian để hồi phục.
Lực lượng, phong độ Senegal trước trận gặp Na Uy
Senegal thua Pháp 1-3 ở trận đầu tiên tại bảng I World Cup 2026. Đại diện châu Phi giữ tỷ số 0-0 trong hiệp một, sau đó thủng lưới 3 bàn trong hiệp hai. Ibrahim Mbaye rút ngắn tỷ số cho Senegal ở phút 90+5, trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử World Cup.
Trước trận gặp Na Uy, Senegal có 3 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Pape Thiaw thua Mỹ 2-3, hòa Saudi Arabia 0-0 trong loạt trận chuẩn bị, rồi thua Pháp 1-3 ở lượt mở màn World Cup 2026.
Senegal chưa từng thua 2 trận đầu tiên trong cùng một kỳ World Cup. Thành tích của họ ở trận thứ hai vòng bảng trong các lần tham dự trước là thắng 1, hòa 2.
Opta thống kê Senegal thủng lưới trong 12 trận World Cup liên tiếp, tính từ sau trận thắng Pháp 1-0 năm 2002. Trước các đội châu Âu, Senegal thua 3 trận gần nhất tại World Cup.
Về lực lượng, Senegal không ghi nhận ca vắng mặt hoặc trường hợp bỏ ngỏ đáng chú ý trước trận gặp Na Uy. Những cầu thủ chủ chốt như Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate và Ibrahim Mbaye đều có thể trạng tốt nhất.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Senegal gặp Iraq ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Na Uy đối đầu với Pháp.
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