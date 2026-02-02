Nam sinh nhận học bổng 6,5 tỷ: 'Em soi mục tài chính vì nghĩ đến mẹ trước tiên'

(VTC News) -

Đêm nhận kết quả Early Decision, Quốc Anh (SN 2008, tại Hà Nội) học sinh lớp 12 trường quốc tế Reigate Grammar School Việt Nam, không bật khóc hay reo hò như nhiều bạn bè. Cậu mở thẳng mục hỗ trợ tài chính.

“Em nghĩ đến mẹ trước tiên”, Quốc Anh kể. “Nếu con số quá lớn, có lẽ em sẽ phải từ chối”, nam sinh tâm sự.

Vài ngày sau, chỉ khi nhìn lại lá thư nhập học từ Davidson College, kèm gói hỗ trợ trung bình hơn 61.000 USD mỗi năm, tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng cho bốn năm học, Quốc Anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của khoảnh khắc ấy.

Quốc Anh, học sinh Việt duy nhất đỗ vào Davidson College mùa tuyển sinh năm nay.

Quốc Anh trở thành học sinh Việt Nam duy nhất trúng tuyển vào ngôi trường có tỷ lệ chấp nhận sinh viên quốc tế khoảng 3% trong mùa tuyển sinh hiện tại.

Davidson College được so sánh với ngôi trường Ivy League nổi tiếng khi được mệnh danh là “Dartmouth của miền Nam”, nổi bật với mô hình lớp học nhỏ, tỷ lệ sinh viên -giảng viên thấp và triết lý giáo dục khai phóng gắn với trách nhiệm công dân. Theo U.S. News & World report, trường hiện xếp Top 13 đại học khai phóng toàn nước Mỹ.

Quốc Anh học lớp 1 đến lớp 12 tại một trường quốc tế trong nước, điều hiếm gặp trong môi trường giáo dục quốc tế Việt Nam. Với cậu, đó không chỉ là sự ổn định, mà còn là cơ hội để “lớn lên cùng một cộng đồng”.

“Em hay ví trường học giống như một bể cá mới. Phải mất thời gian để hệ sinh thái ổn định thì mọi thứ mới phát triển khỏe mạnh”, Quốc Anh nói.

Chính cảm giác thuộc về ấy giúp cậu khởi xướng và dẫn dắt nhiều sáng kiến học sinh như History Society, Youth Service Society, dự án tái chế trong trường. Cậu học trò đảm nhiệm vai trò Prefect và đại sứ các chương trình học thuật quốc tế như Yale Young Global Scholars (YYGS).

Quốc Anh tham gia giải Aqua Warriors Vân Đồn, Quảng Ninh, hồi tháng 9/2025.

Những hoạt động này dần hình thành trong cậu một định hướng rõ ràng: học để tạo tác động tích cực cho cộng đồng, tinh thần mà Đại học Davidson đặc biệt coi trọng.

Không sở hữu bộ sưu tập huy chương học thuật, Quốc Anh xây dựng nền tảng từ thể thao sức bền: bơi lội, chạy bộ, aquathlon (bộ môn thể thao kết hợp giữa bơi và chạy) – dù mắc bệnh hen suyễn.

“Với các môn sức bền, không có đường tắt. Muốn tiến bộ, chỉ có cách luyện tập đều đặn”, cậu nói.

Những buổi chạy sáng sớm và giờ tập dưới nước rèn cho Quốc Anh kỷ luật, yếu tố sau này trở thành trụ cột trong học tập. Khi gặp khó với SAT Toán, cậu mất hơn một năm để nâng điểm từ 620 lên 740, không nhờ “bứt phá thần tốc”, mà bằng sự kiên trì từng ngày.

Quốc Anh thừa nhận mình không có nhiều giải thưởng quốc gia hay quốc tế – thậm chí từng để trống mục “Awards” (giải thưởng, huy chương) trong hồ sơ.

“Em nghĩ hồ sơ mạnh không phải là hồ sơ nhiều huy chương nhất, mà là hồ sơ trung thực và nhất quán nhất”, cậu nói.

Bài luận cá nhân của Quốc Anh xoay quanh câu chuyện gia đình, lớn lên cùng mẹ và bà, thiếu vắng hình bóng người cha cùng hành trình học cách kiểm soát cảm xúc, vượt qua giới hạn bản thân và xây dựng kỷ luật.

Một khoảnh khắc làm mẹ buồn vì mất kiểm soát cảm xúc được Quốc Anh lồng ghép với trải nghiệm thi giải aquathlon đầu tiên, tạo nên thông điệp xuyên suốt: trưởng thành là học cách không bỏ cuộc, với chính mình và với những người mình yêu thương.

Quốc Anh (phải) và bạn đang trình bày về một sáng kiến ​​tái chế bảo vệ môi trường của trường.

Khi mở thư trúng tuyển, Quốc Anh không vỡ òa. Điều khiến cậu băn khoăn nhất vẫn là khoản đóng góp tài chính của gia đình. Vài ngày sau, khi nhận những lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè và cộng đồng, cậu mới thực sự cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của kết quả ấy.

“Em nhận ra mình vừa được trao cơ hội rất lớn, và em muốn tận dụng nó thật xứng đáng với những gì mẹ đã đầu tư”, cậu cười và ví vui đó giống như cơ hội “đổi đời”.

Dự kiến tại Davidson, Quốc Anh theo đuổi các ngành khoa học xã hội, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực chính sách công và phục vụ cộng đồng.

Từ một học sinh từng tự ti vì thiếu giải thưởng, gặp khó với SAT Toán và phải rèn luyện từng ngày trên đường chạy, Quốc Anh hôm nay trở thành học sinh Việt Nam duy nhất trúng tuyển Davidson College trong mùa tuyển sinh này.

Nhìn lại hành trình, Quốc Anh cho rằng thành công không đến từ việc cố gắng trở thành “ứng viên hoàn hảo”, mà từ việc dám trung thực với chính mình.

"Em học không chỉ để hoàn thành bài tập hay đạt điểm cao nhất, mà để hiểu và xây dựng - cho bản thân và cho cộng đồng”, Quốc Anh nhắn nhủ bạn trẻ hãy làm những điều bạn thực sự yêu thích và tin tưởng.