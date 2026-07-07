NSX 'Anh trai vượt ngàn chông gai' khóc, xin lỗi về sai sót ảnh hưởng nghệ sĩ

Chiều 7/7, bà Ngô Vân Hạnh - Tổng giám chế chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 gặp gỡ báo chí để giải trình về loạt ồn ào liên quan đến chương trình những ngày qua.

Nhận lỗi vì sai sót trong khâu kiểm duyệt

Trả lời VietNamNet, bà Ngô Vân Hạnh cho biết sự việc bắt nguồn từ ngày 4/7, khi một bài đăng chưa đạt tiêu chí duyệt bị nhân sự phụ trách vô tình cho lên nền tảng chính thức của chương trình, gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số nghệ sĩ tham gia.

Bà nói: “Tôi xin lỗi tất cả khán giả, tất cả nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi bài viết đó”. Bà nhấn mạnh đây là một sự cố do người phụ trách không đủ cẩn trọng với trách nhiệm công việc chứ không cố ý.

Nội dung bài đăng bị khán giả phản ứng mạnh mẽ về khâu duyệt nội dung. K24 là cách viết tắt để chỉ các nghệ sĩ từng tham gia mùa 1 của chương trình.

Bà nói: “Tôi rất tiếc vì những điều đã xảy ra nhưng tôi tin đây là thử thách mà chương trình cần vượt qua”, đồng thời khẳng định “điều chúng tôi cần lúc này là thời gian” để chứng minh sự thay đổi bằng chất lượng, sự chân thành và nỗ lực của mình.

Bà Ngô Vân Hạnh khóc, xin lỗi các nghệ sĩ tham gia chương trình

Theo bà, mỗi ngày ê-kíp truyền thông của nhà sản xuất nhận về khối lượng lớn nội dung gửi về, phải sàng lọc để loại các bài mang yếu tố tiêu cực hoặc công kích trước khi đăng tải; đây là lần hiếm hoi quy trình này bị sai sót. Bà nhìn nhận hậu quả lớn nhất là sự sụt giảm niềm tin của khán giả, thứ mà bà cho là tài sản quý giá nhất ê-kíp gây dựng suốt hành trình.

Về hình thức kỷ luật với người liên quan, thư xin lỗi trước đó của chương trình có nhắc đến việc kỷ luật nghiêm khắc nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ, song bà chưa công bố mức xử lý cụ thể, chỉ cho biết cần thêm thời gian xem xét toàn diện thay vì đánh giá qua một sự việc đơn lẻ.

Vì sao xin lỗi chậm hai ngày

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao phải mất từ ngày 4/7 đến tối 6/7, chương trình mới chính thức xin lỗi trên fanpage. Bà Ngô Vân Hạnh giải thích khoảng thời gian đó ê-kíp dành để trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và trấn an các nghệ sĩ bị ảnh hưởng, trong đó có những người từng phải khóa tương tác trên mạng xã hội vì bị công kích.

Bà cho rằng cần có sự đồng thuận của những người trong cuộc trước khi phát ngôn chính thức ra bên ngoài và điều này khiến quá trình xử lý kéo dài hơn dự kiến. Bà cũng thừa nhận sự việc phần nào ảnh hưởng đến tinh thần chung của ê-kíp và phản ứng của khán giả so với tập đầu.

Tổng giám chế Ngô Vân Hạnh.

Lý giải việc mời lại 5 gương mặt cũ

Về quyết định mời 5 gương mặt Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê từng tham gia mùa 1 quay trở lại thay vì toàn bộ dàn nghệ sĩ mới, gây tranh cãi những ngày qua. Theo bà Ngô Vân Hạnh, đây là những đại diện cho 33 nghệ sĩ mùa 1, được chọn vì am hiểu văn hóa chương trình và có khả năng kết nối các thế hệ nghệ sĩ khác nhau, giúp nhóm nghệ sĩ mới hòa nhập nhanh hơn thay vì cảm thấy lạc lõng trong môi trường ghi hình.

Bà nhấn mạnh việc chọn người không dựa trên quen biết cá nhân mà dựa trên format đã có sẵn khi mang nghệ sĩ mùa trước trở lại, uy tín và sự phù hợp với tinh thần chương trình.

Tranh cãi về cách tính điểm và chọn khán giả

Liên quan đến nghi vấn thiếu minh bạch trong cách tính điểm sau công diễn vinh danh 5 gương mặt nổi bật, bà Vân Hạnh cho biết chương trình chỉ công bố thứ tự bốc thăm biểu diễn trong từng tập phát sóng, còn số điểm cụ thể được giữ kín nhằm tránh ảnh hưởng đến cảm xúc bình chọn tự nhiên của khán giả xem truyền hình.

Bà thừa nhận cảm xúc của khán giả xem trực tiếp tại trường quay và khán giả xem lại qua sóng thường không giống nhau nên khó tránh khỏi ý kiến trái chiều sau mỗi công diễn.

Về tiêu chí chọn khán giả tham gia ghi hình, bà cho biết năm trước nhà sản xuất mở cổng đăng ký miễn phí, không kèm điều kiện. Năm nay, với lượng khoảng 350 khán giả mỗi buổi ghi hình và mong muốn đảm bảo công bằng giữa các bên, chương trình đang xây dựng thêm những mini game, thử thách làm tiêu chí lựa chọn thay vì chỉ đăng ký ngẫu nhiên.