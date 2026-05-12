Nụ cười ngày ra viện và ký ức về 'hai quả bom nổ chậm' trong cơ thể người phụ nữ

Một ngày giữa tháng 5, tại sảnh Bệnh viện E, người phụ nữ 62 tuổi nở nụ cười hiền hậu trước lúc ra viện sau lần thay sonde JJ định kỳ. Khoảnh khắc ấy làm bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học nhớ lại ca cấp cứu ba năm trước, một đêm trực mà ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Ngày nhập viện, bà trong tình trạng nhiễm trùng nặng, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Kết quả thăm khám cho thấy sỏi bít kín cả hai niệu quản và bể thận suốt thời gian dài. Hai quả thận giãn độ IV, nhu mô mỏng gần như không còn, mỗi bên chứa hơn một lít mủ.

Các bác sĩ mô tả đó như “hai quả bom nổ chậm” có thể cướp đi tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào.

Đứng trước ca bệnh nặng, êkíp xót xa khi nghĩ đến nguy cơ người phụ nữ phải sống phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo suốt đời. Điều khiến bác sĩ ám ảnh hơn là việc bệnh đã tiến triển quá lâu nhưng không được điều trị.

Khi tìm hiểu hoàn cảnh, sự trách móc nhanh chóng nhường chỗ cho cảm phục.

Bác sĩ Lực xử trí cho người bệnh.

Người bệnh từng là y sĩ quân y. Trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng nhất, bà dành trọn bốn năm chăm sóc người cha bị tai biến nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt của cha đều do một tay bà lo liệu. Bản thân mắc bệnh nhưng bà không đi khám, thuốc huyết áp uống thất thường, sức khỏe dần suy kiệt.

Con trai công tác xa tại Đồng Nai nên phần lớn thời gian bà một mình xoay xở. “Người lính ấy đã chiến đấu trên mặt trận gia đình cho đến khi gục ngã vì chính căn bệnh trong cơ thể”, bác sĩ Mai Văn Lực chia sẻ.

Ca phẫu thuật cấp cứu khi đó diễn ra căng thẳng hơn dự kiến. May mắn, người bệnh thoát sốc nhiễm trùng, chức năng thận hồi phục một phần. Tuy nhiên, do nhu mô thận tổn thương quá nặng, các bác sĩ không còn chỉ định tạo hình niệu quản mà phải đặt sonde JJ lâu dài để duy trì chức năng lọc máu.

Ba năm qua, bà đều đặn tái khám và thay sonde định kỳ. Dù sức khỏe không thể trở lại như trước, người phụ nữ vẫn giữ tinh thần lạc quan và tuân thủ điều trị.

Sỏi thận là bệnh phổ biến, chiếm tới 45-50% các bệnh tiết niệu tại Việt Nam do khí hậu nóng ẩm, thói quen ít uống nước, ăn mặn. Sỏi hình thành do sự kết tinh của các tinh thể khoáng chất trong nước tiểu, chủ yếu là canxi oxalate hoặc phosphat, hình thành từ thận và sau đó có thể di chuyển theo dòng nước tiểu rơi xuống niệu quản, bàng quang.

Sỏi thận nếu phát hiện muộn có thể gây tắc nghẽn đường tiểu, nhiễm trùng, ứ mủ thận và suy thận không hồi phục. Nhiều trường hợp đến viện khi thận đã giãn lớn, nhu mô teo mỏng, cơ hội bảo tồn chức năng rất thấp.

Bác sĩ khuyến cáo người có dấu hiệu đau lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu đục, tiểu ra máu hoặc sốt tái diễn cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.