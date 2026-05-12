Khám tại Đức và Ukraine không ra bệnh, sang Việt Nam phát hiện khối u nguy hiểm

Người phụ nữ 38 tuổi, người Ukraine, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau bắp chân hai bên, yếu cơ, đi lại khó khăn dù không hề chấn thương.

Kết quả xét nghiệm bệnh nhân bị hạ kali máu nghiêm trọng, chỉ khoảng 2 mmol/L. Đây là mức nguy hiểm, có thể gây rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận chị bị tăng huyết áp hơn 4 năm. Dù phối hợp tối đa ba loại thuốc hạ áp gồm Amlodipine, Perindopril và Indapamide, huyết áp vẫn thường xuyên dao động, kèm đau đầu, mất ngủ kéo dài.

“Tôi từng khám ở Đức và Ukraine nhưng không tìm được nguyên nhân. Càng ngày tôi càng mệt mỏi, đau nhức toàn thân, chỉ cần đi lại cũng thấy kiệt sức”, chị kể.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, ở người trẻ nhưng tăng huyết áp khó kiểm soát dù dùng phác đồ mạnh, cần nghĩ tới nguyên nhân thứ phát thay vì tăng huyết áp thông thường. Từ định hướng này, bệnh nhân được chỉ định loạt xét nghiệm chuyên sâu.

Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau 1 ngày phẫu thuật.

Kết quả cho thấy chị mắc cường aldosteron nguyên phát. Để loại trừ các bệnh lý nội tiết có biểu hiện tương tự, bác sĩ tiếp tục thực hiện nghiệm pháp ức chế dexamethasone và loại trừ hội chứng Cushing.

Sau đó, chụp CT ổ bụng phát hiện khối u kích thước khoảng 23x11x22 mm tại tuyến thượng thận phải, có đặc điểm điển hình của u tuyến lành tính.

Từ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng Conn do u tuyến thượng thận phải.

BS.CKI Đoàn Thị Hồng Liên, khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết hội chứng Conn là rối loạn nội tiết khiến tuyến thượng thận tiết quá mức aldosterone. Hormone này làm cơ thể giữ muối và nước, đồng thời tăng thải kali qua thận, gây tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát và hạ kali máu.

“Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy tim, suy thận hoặc đột quỵ”, bác sĩ nói.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến thượng thận phải để điều trị triệt để nguyên nhân.

Ca mổ do ThS.BS Cù Trung Kiên, Phó khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thực hiện bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn. Với các đường mổ nhỏ dưới 1 cm, êkíp bóc tách thành công khối u, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Chỉ sau một ngày, bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và ngủ ngon hơn sau nhiều năm. Kali máu trở về mức ổn định, tình trạng yếu cơ biến mất. Sau phẫu thuật, chị chỉ cần duy trì một loại thuốc để kiểm soát huyết áp.

“Tôi đi khám ở nhiều nơi nhưng có những xét nghiệm chỉ tới khi sang Việt Nam mới được thực hiện. Ngay từ đầu, bác sĩ định hướng đúng nguyên nhân nên tôi rất yên tâm”, chị chia sẻ trong lần tái khám.

Theo bác sĩ Liên, trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của việc tìm đúng nguyên nhân trong điều trị tăng huyết áp. “Nếu chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng mà bỏ qua căn nguyên, người bệnh có thể phải dùng nhiều thuốc trong thời gian dài nhưng hiệu quả hạn chế. Khi xác định đúng nguyên nhân và can thiệp trúng đích, bệnh hoàn toàn có thể được điều trị triệt để”, bác sĩ nói.

Các chuyên gia khuyến cáo người có biểu hiện tăng huyết áp khó kiểm soát, hạ kali máu, thường xuyên bủn rủn, yếu cơ không nên chủ quan. Việc thăm khám sớm tại cơ sở có chuyên khoa nội tiết giúp phát hiện nguyên nhân tiềm ẩn và điều trị tận gốc, hạn chế biến chứng nguy hiểm.