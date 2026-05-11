Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành ở TP.HCM

Ngày 11/5, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), đoàn công tác liên ngành gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TP.HCM, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tổ chức thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành.

Đoàn công tác thăm hỏi bé trai bị bạo hành.

Bé trai là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định.

Đại diện UBND phường Trung Mỹ Tây trực tiếp trao giấy khai sinh cho bệnh nhi, đồng thời gửi lời động viên đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã chăm sóc, bảo vệ bé suốt thời gian qua.

Theo đại diện đoàn công tác, giấy khai sinh không chỉ là giấy tờ hộ tịch đầu tiên mà còn là cơ sở để trẻ được tiếp cận các quyền cơ bản về y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ đầy đủ.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhi, mong bé sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và có điều kiện phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương.

Đoàn công tác trao giấy khai sinh cho bé.

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Điều đang nói, dù phát hiện nạn nhân chảy máu, hai kẻ này vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.