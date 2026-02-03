Vỡ bể thận vẫn xin dùng thuốc cầm cự, bác sĩ cảnh báo tâm lý 'để qua Tết'

(VTC News) -

Theo thông tin từ bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E), bệnh nhân nam, 42 tuổi, được đưa vào viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng. Cơn đau kéo dài, tăng dần, đến mức sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau mạnh cũng chỉ giúp dịu đi phần nào.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị vỡ bể thận, nước tiểu tràn ra khoang sau phúc mạc - tình trạng nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp. Nguyên nhân được xác định do viên sỏi rơi xuống gây tắc nghẽn đột ngột, khiến áp lực nước tiểu tăng cao, làm bể thận và niệu quản bị vỡ. Nước tiểu tràn ra ngoài không chỉ gây đau đớn dữ dội mà còn kéo theo vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

Đáng chú ý, dù đang trong tình trạng đau đớn và nguy hiểm, bệnh nhân vẫn bày tỏ lo lắng về chi phí điều trị. Người đàn ông chia sẻ với bác sĩ rằng không có bảo hiểm y tế, Tết đã cận kề nên sợ tốn kém, xin được dùng thuốc để “cầm cự”, chờ ra Giêng mới phẫu thuật.

Trước đề nghị này, bác sĩ Mai Văn Lực cho biết, việc chỉ dùng thuốc trong trường hợp vỡ bể thận là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể lan rộng, dẫn tới nhiễm trùng huyết, nhiễm độc toàn thân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Các bác sĩ đã trao đổi kỹ lưỡng với bệnh nhân và gia đình, phân tích rõ những rủi ro nếu tiếp tục trì hoãn điều trị.

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân đồng ý phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ diễn ra thuận lợi, giải quyết được tình trạng tắc nghẽn và vỡ bể thận. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, qua được cơn nguy hiểm.

Khi gặp vấn đề sức khỏe cuối năm, không nên có tâm lý trì hoãn.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cho biết, tâm lý e ngại đi viện dịp cận Tết khá phổ biến và xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Phổ biến nhất là quan niệm dân gian cho rằng đi bệnh viện vào những ngày lễ, đầu năm là “xui xẻo”, ảnh hưởng vận may cả năm. Bên cạnh đó, nhiều người sợ mất thời gian chuẩn bị Tết, lo phát hiện bệnh nặng sẽ làm không khí gia đình trầm xuống, hoặc chủ quan nghĩ rằng triệu chứng nhẹ, “qua Tết sẽ tự khỏi”.

Chính những suy nghĩ này khiến không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh đã nặng, bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất.

Các bác sĩ nhấn mạnh, với nhiều bệnh lý, “thời gian vàng” đóng vai trò quyết định đến hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục. Viêm ruột thừa cần phẫu thuật sớm trước khi vỡ; đột quỵ cần can thiệp trong vài giờ đầu; sốt xuất huyết cần theo dõi sát để tránh sốc; các nhiễm trùng cần điều trị kháng sinh đúng thời điểm. Việc nấn ná “để qua Tết rồi tính” có thể khiến cơ hội điều trị tối ưu trôi qua, để lại di chứng nặng nề hoặc thậm chí dẫn tới tử vong.

Từ góc độ y tế cộng đồng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thay đổi nhận thức: sức khỏe không thể chờ theo lịch Tết. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau dữ dội, sốt cao không hạ, khó thở, nôn nhiều, chảy máu bất thường, mệt mỏi kéo dài, cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý điều trị tại nhà hay kiêng kỵ ngày lễ.

Theo quy định, nhiều cơ sở y tế vẫn duy trì đầy đủ hoạt động khám, chữa bệnh trong dịp Tết nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng không bị gián đoạn. Việc đi khám sớm không chỉ giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời mà còn mang lại sự an tâm, để mỗi gia đình có một cái Tết trọn vẹn, không phải đối mặt với những biến cố đáng tiếc sau kỳ nghỉ lễ.