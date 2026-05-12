Dân mạng xúc động khi biết ý nghĩa biển hoa dưới tượng đài ở ĐH Bách khoa Hà Nội Ngày lễ tốt nghiệp, hàng trăm bó hoa còn nguyên thiệp chúc mừng được đặt dưới chân tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc” ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nghi can sát hại vợ và con ở Tây Ninh đã tử vong N.T.P - nghi can ra tay sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi tại Tây Ninh đã tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An.

HLV từ chức ngay trước World Cup, Curacao mời lại thầy cũ vừa nghỉ việc chăm con Đội tuyển Curacao bất ngờ thay huấn luyện viên trưởng chỉ một tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026.

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán Volume Club ở Hà Nội Lực lượng chức năng có mặt làm công tác khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy tại quán Volume Club trên đường Phú Mỹ (Hà Nội) khiến 1 người tử vong 1 ngày trước đó.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI Sáng nay (12/5), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên khai mạc tại Hà Nội.

Đang trên đường sang nhà gái bàn chuyện cưới, xe khách 16 chỗ gặp nạn ở Hà Tĩnh Va chạm giữa xe đầu kéo, xe khách 16 chỗ và xe máy khiến một người bị thương nặng, may mắn nhiều hành khách trên xe khách an toàn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy vai trò trong xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa Một trong những chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới của MTTQ Việt Nam là phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình.

CSGT làm rõ tranh cãi 'báo lỗi sai' với ô tô quay đầu tại vạch đi bộ sang đường Cục CSGT khẳng định mọi phương tiện đều bị nghiêm cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ, kể cả khi không có người qua đường tại thời điểm vi phạm.