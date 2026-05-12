Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè

(VTC News) -

Đây là một trong những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu tại kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026.

Giáo viên trường tiểu học Gia Quất (Bồ Đề, Hà Nội) đón học sinh đến khai giảng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Đối với hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh, Sở yêu cầu các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém. Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

Đối với cấp học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (phòng học, bếp ăn, khu vui chơi, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…). Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và tinh thần tự nguyện đăng ký làm việc của giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định; bảo đảm phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp năng lực.

Các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè phù hợp nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ (có đơn đăng ký học hè); báo cáo phòng văn hóa - xã hội các phường, xã; thực hiện nghiêm túc chế độ trực hè; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy định tại cơ sở.

Liên quan đến vấn đề tài chính, kế hoạch lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu, chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ trẻ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong hè.