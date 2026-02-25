Hai NSND tuổi Bính Ngọ: Người là Đại tá, người 2 lần làm giám đốc

(VTC News) -

NSND Quốc Trượng

NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ) tại tỉnh Bắc Ninh. Anh là nghệ sĩ gạo cội trên các sân khấu chèo, với nét diễn tự nhiên và duyên dáng. NSND Quốc Trượng cũng đảm nhận vai Ngọc Hoàng đầu tiên của chương trình Táo quân.

Đại tá, NSND Quốc Trượng từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Năm 2007, anh làm Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Năm 2010, anh làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội (tiền thân là đoàn nghệ thuật Chèo của Tổng cục Hậu cần) và sau đó giữ chức Giám đốc Nhà hát.

Từ khi chuyển sang làm quản lý, nam nghệ sĩ tập trung vào công việc và ít tham gia biểu diễn. Song NSND Quốc Trượng vẫn yêu nghề, luôn nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được biểu diễn cho khán giả xem những vở chèo hay.

Anh từng nhiều lần chia sẻ nỗi nhớ ánh đèn, tiếng trống, và cảm giác được sống trọn vẹn trong từng lớp diễn trước khán giả. Với anh, nghệ thuật không chỉ là nghề nghiệp mà là một phần máu thịt, hiện hữu trong mọi vai trò của cuộc sống.

Hiện NSND Quốc Trượng thôi giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội theo chế độ nghỉ hưu. NSND Quốc Trượng mang quân hàm Đại tá.

Ngoài sự nghiệp thành công, NSND Quốc Trượng còn khiến khán giả hâm mộ bởi hôn nhân viên mãn bên người vợ đẹp kém 13 tuổi. Vợ anh là nghệ sĩ chèo Lâm Thanh, hiện là Trưởng đoàn diễn 2 của nhà hát.

Cả hai quen biết khi cùng tham gia vở Cá mè đè cá chép. Sau đó cảm mến nhau và quyết định về chung một nhà vào cuối năm 2001. Cả hai có với nhau 2 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Vợ chồng NSND Quốc Trượng và hai con.

Hơn 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng như thời ban đầu. NSND Quốc Trượng cho biết vì làm cùng ngành, cùng nghề nên cả hai luôn thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng đối phương.

Sau khi nghỉ hưu vào cuối năm 2024, NSND Quốc Trượng tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị.

NSND Thanh Ngoan

NSND Thanh Ngoan sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ) tại Hưng Yên. Lớn lên trong gia đình truyền thống nghệ thuật nên NSND Thanh Ngoan sớm tiếp xúc với chèo từ thuở nhỏ.

Mới 9 tuổi, chị nổi danh như "thần đồng" của làng chèo khi tham gia rất nhiều buổi biểu diễn trong và ngoài tỉnh. Năm 13 tuổi, chị được tỉnh tặng danh hiệu Thanh thiếu niên xuất sắc. Cũng trong năm này, chị trúng tuyển vào Nhà hát Chèo Việt Nam và bắt đầu con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp từ năm 1983.

NSND Thanh Ngoan.

4 năm sau, chị gây chú ý khi giành Huy chương vàng tại cuộc thi Tiếng hát chèo hay. Năm 1985, ngay khi vừa tốt nghiệp, chị được thầy Mạnh Tuấn mời tham gia diễn trong đĩa “Hề đố đá” vì có duyên đặc biệt với hát chèo. Đến năm 1987-1988, chị có những đĩa tấu hài riêng gây tiếng vang.

Trong 44 năm gắn bó với Nhà hát Chèo Việt Nam, NSND Thanh Ngoan đảm nhiệm nhiều dạng vai, từ những vai không thoại cho đến các vai đào thương, đào lệch kinh điển. Vai diễn đầu tiên của chị trên sân khấu chuyên nghiệp là Đào Huế trong “Chu Mãi Thuần”, sau đó là bà Sùng trong “Quan Âm Thị Kính”. Một trong những vai khiến chị say mê nhất là Hoạn Thư trong vở “Thúy Kiều” – vai diễn chị bắt đầu từ năm 1990 và “thuộc từng chữ đến bây giờ”....

Trong sự nghiệp, chị giành được hàng loạt giải thưởng uy tín: Huy chương vàng “Giọng hát chèo hay tỉnh Thái Bình” năm 1981, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1988, 1990, 1995; Diễn viên xuất sắc của sân khấu chèo Hà Nội năm 1991; Huy chương vàng “Giọng hát chèo toàn quốc” năm 1992; cùng với đó là Giải thưởng Sao đỏ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Ba năm sau đó, chị bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

NSND Thanh Ngoan hiện là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.

Năm 2012, Thanh Ngoan được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Năm 2022, chị nghỉ hưu nhưng không rời xa nghệ thuật. Hiện chị là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu tiên và có một con trai, NSND Thanh Ngoan tìm thấy hạnh phúc mới bên người chồng kém 7 tuổi, làm trong ngành xây dựng. Anh luôn là điểm tựa thầm lặng, hiểu và sẻ chia với vợ. Cặp đôi không có con chung nhưng cuộc sống luôn có sự đồng hành và tràn ngập hạnh phúc.